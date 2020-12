В Башкирии 518 дольщиков ЖК «Белая река» получат квартиры в ближайшие два месяца

Сегодня, 21 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров вручил ключи от квартиры первой семье, которые являлись обманутыми дольщиками ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне. В ближайшие два месяца в квартиры новостройки заселятся 518 человек, сообщил глава республики на странице в соцсетях.

— Очень рад вот за эту маленькую семью, которая сегодня обрела свой дом. Пусть в нем будет тепло и уютно, как и в каждой башкортостанской семье, отметил Хабиров. По словам руководителя региона, проблемный объект группы компаний «Госстрой» дастроила компания «Садовое кольцо». Местные жители купили квартиры еще в 2014 году и планировали въехать в новое жилище в 2017, однако этого так и не случилось. Тем не менее, он планирует решить проблему со всеми дольщиками к концу 2021 года. – Всего в республике своих квартир ждут порядка 7 500 человек. Эту проблему мы решаем, в том числе при участии федерального Фонда помощи обманутым дольщикам. По всем объектам работа идёт, отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Раиф Абдрахимов.

