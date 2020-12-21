В Башкирии 518 дольщиков ЖК «Белая река» получат квартиры в ближайшие два месяца

По словам руководителя региона, проблемный объект группы компаний «Госстрой» дастроила компания «Садовое кольцо». Местные жители купили квартиры еще в 2014 году и планировали въехать в новое жилище в 2017, однако этого так и не случилось. Тем не менее, он планирует решить проблему со всеми дольщиками к концу 2021 года.