В Башкирии 518 дольщиков ЖК «Белая река» получат квартиры в ближайшие два месяца

— Очень рад вот за эту маленькую семью, которая сегодня обрела свой дом. Пусть в нем будет тепло и уютно, как и в каждой башкортостанской семье, отметил Хабиров.
По словам руководителя региона, проблемный объект группы компаний «Госстрой» дастроила компания «Садовое кольцо». Местные жители купили квартиры еще в 2014 году и планировали въехать в новое жилище в 2017, однако этого так и не случилось. Тем не менее, он планирует решить проблему со всеми дольщиками к концу 2021 года.
– Всего в республике своих квартир ждут порядка 7 500 человек. Эту проблему мы решаем, в том числе при участии федерального Фонда помощи обманутым дольщикам. По всем объектам работа идёт, отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Раиф Абдрахимов.