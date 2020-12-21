Тиньков сообщил о победе над раком

Тиньков сообщил о победе над раком

Вчера, 19:34ОбществоPhoto: pxhere.com
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пережитой им лейкемии. От рака крови он проходит лечение уже в течение 14 месяцев.

Соответствующую публикацию банкир выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он рассказал, что сегодня, 19 декабря пришли результаты молекулярных анализов костного мозга. И они показали полную ремиссию, то есть донорский материал прижился. При этом ремиссия на кровяном уровне у бизнесмена произошла еще годом ранее, сообщил Тиньков.

Бизнесмен лечится в Германии. И он выразил признательность немецкому донору – девушке, предоставившей ему свой материал для лечения. Также он принес слова благодарности своей семье, супруге и детям, а также лечащему врачу – профессору Гриббену. Олег Тиньков пояснил, что лечится в соответствии с «нестандартным протоколом». Причина тому - два сепсиса, которые он перенес, а также коронавирус, которым он переболел, уже проходя терапию от лейкемии, сообщает ФедералПресс.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы