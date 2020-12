Тиньков сообщил о победе над раком

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пережитой им лейкемии. От рака крови он проходит лечение уже в течение 14 месяцев.

Соответствующую публикацию банкир выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он рассказал, что сегодня, 19 декабря пришли результаты молекулярных анализов костного мозга. И они показали полную ремиссию, то есть донорский материал прижился. При этом ремиссия на кровяном уровне у бизнесмена произошла еще годом ранее, сообщил Тиньков. Бизнесмен лечится в Германии. И он выразил признательность немецкому донору – девушке, предоставившей ему свой материал для лечения. Также он принес слова благодарности своей семье, супруге и детям, а также лечащему врачу – профессору Гриббену. Олег Тиньков пояснил, что лечится в соответствии с «нестандартным протоколом». Причина тому - два сепсиса, которые он перенес, а также коронавирус, которым он переболел, уже проходя терапию от лейкемии, сообщает ФедералПресс.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter