Вице-премьер Александр Новак рассказал, что объем товарооборота между Россией и Саудовской Аравией за десять месяцев 2020 года вырос до $1,4 млрд несмотря на пандемию.

Как пишет RT, Новак назвал Саудовскую Аравию стратегическим торговым партнером России в ближневосточном регионе. В прошлом году объем торговли между странами вырос почти на 60%. По словам Новака, в течение четырех ближайших лет этот показатель должен вырасти до пяти млрд долларов.

