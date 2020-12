В РК запустили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции.

По сообщению iz.ru, препарат начал производить Карагандинский фармацевтический комплекс. Это осуществляется по договоренности между главами России и Казахстана. В общей сложности на предприятии запланировано производство двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что со следующего года в Республике Казахстан начнется массовая вакцинация населения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter