Пресс-конференция Путина, пожар в пансионате и новый мэр Уфы. Итоги прошедшей недели

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

На минувшей неделе, республику потрясла новость о пожаре в частном пансионате в деревне Ишбулдино. В результате трагедии погибли 11 пенсионеров, лишь нескольким людям удалось спастись. Хронологию событий того дня, можно прочитать в нашей текстовой трансляции. Прошла очередная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Жители Башкирии обратились к главе государства со своими проблемами. Mkset сделал подборку видеообращений, вели текстовую трансляцию пресс-конференции, а также рассказали о единственной просьбе дошедшей из республики до президента страны в прямом эфире. На первом заседании Общественной палаты Башкирии избрали нового председателя. Им стал Ростислав Мурзагулов. К слову, из-за своей новой должности он заявил о намерении покинуть совет директоров АО «Башинформ». Стало известно, какую зарплату будет получать Радий Хабиров в ближайшие три года. В проекте бюджета республики на 2021 год и на плановый период до 2023 года отдельная строка выделена на официальную годовую зарплату главе региона. Суммы там не маленькие. Новым исполняющим обязанности мэра, стал ишимбайский бизнесмен, многодетный отец и бывший депутат Сергей Греков. Депутаты Госсобрания-Курултая республики не собираются менять правила о запрете продажи алкоголя в новогодние праздники. В первые дни 2021 года будут действовать те же ограничения, что и в 2020 году, сообщили в пресс-службе ведомства. В Башкирии продолжается строительство особой экономической зоны «Алга». Туда заходят всё больше резидентов. В скором времени список пополнится ещё двумя. Mkset сделал подробный разбор резидентов: чем будут заниматься, кто возглавляет и с кем они связаны. Уже скоро Новый год, а это значит, что пора продумывать меню для праздничного стола. Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии. На пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате к Новому году. По пять тысяч получат все семьи страны с детьми до восьми лет. Мы узнали, как получить новогодний презент от властей. Подробнее в материале. А еще власти республики запретили людям организовывать хороводы. Министр культуры Амина Шафикова сообщила, что сократилось число новогодних мероприятий. Если в прошлом году их было 27 тысяч, то в этом году их количество сократилось до 21 тысячи. Кроме того выяснилось, что Уфа оказалась в тройке лидеров, среди городов с самыми дорогими Дед Морозами. У нас вызов аниматора обойдется в три раза дороже, чем в Оренбурге, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter