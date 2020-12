Предпринимателей пенсионного возраста могут освободить от уплаты страховых взносов

Законопроект об освобождении предпринимателей-пенсионеров от взносов внесла на рассмотрение парламентариев депутат от ЕР Наталья Костенко.

Как сообщает infox.ru, не платить взносы можно будет, если предпринимательская деятельность не приносит доход или она приостановлена на срок от полугода. По словам Костенко, многие предприниматели-пенсионеры ничего не заработали во время пандемии, однако страховые выплаты они должны платить. При этом, часто источником этих выплат служит их пенсия, которая у многих не превышает прожиточный минимум. Если говорить языком цифр, то за этот год ИП с доходом до 300 000 рублей должны будут заплатить страховых взносов более 32 000 рублей. Если взносы не будут уплачены, то за таких предпринимателей возьмется налоговая. Депутат считает, что было бы правильно освободить предпринимателей пенсионного возраста, не имеющих наемных работников, от уплаты этих взносов. Так как мера будет временной, Костенко не видит возможностей для злоупотребления. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов проект одобрил. Более того, он предложил предпринимателям пенсионного возраста зарегистрироваться в качестве самозанятых. В этом случае они не будут платить страховые взносы при отсутствующей прибыли. Кроме этого, такие пенсионеры считаются неработающими, а значит имеют право на индексацию пенсии.

