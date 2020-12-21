Предпринимателей пенсионного возраста могут освободить от уплаты страховых взносов

Если говорить языком цифр, то за этот год ИП с доходом до 300 000 рублей должны будут заплатить страховых взносов более 32 000 рублей. Если взносы не будут уплачены, то за таких предпринимателей возьмется налоговая. Депутат считает, что было бы правильно освободить предпринимателей пенсионного возраста, не имеющих наемных работников, от уплаты этих взносов. Так как мера будет временной, Костенко не видит возможностей для злоупотребления.