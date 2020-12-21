Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

Вчера, 17:24
Общество
Photo: Одноклассники
Регина Тодоренко, IOWA, Леонид Агутин, NILETTO и другие звезды помогут пользователям социальной сети Одноклассники подготовиться к новогодним праздникам и поделятся своими личными советами.

В ОК стартовал проект «Новогоднее настроение», с помощью которого пользователи узнают, как звездные артисты предлагают встречать Новый год.

Каждый день в течение двух последних недель перед Новым годом пользователи будут получать в ОК советы от знаменитостей: как собрать рождественский плейлист, придумать новогодний образ, выбрать вкусные блюда и незабываемые тосты к праздничному столу, придумать развлекательную программу для детей и составить список ярких моментов, за которые можно благодарить уходящий 2020 год. В проекте примут участие известные музыканты, телеведущие и артисты.

Леонид Агутин, NILETTO, Анна Седокова, Гоша Куценко, Сосо Павлиашвили, Нейромонах Феофан, Самира Мустафаева, группа «Моя Мишель», Регина Тодоренко, Сергей Приказчиков из группы PIZZA, Наталья Андрейченко, группа «Город-312» и многие другие каждый день будут публиковать посты в ОК о том, как создать новогоднее настроение себе и близким.

Все публикации звезд будут появляться со специальным хештегом #новыйгодвОК в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», которая на время проекта будет оформлена в новогоднем стиле. Таким образом пользователи смогут узнать для себя много интересного и полезного, чтобы полноценно подготовиться к празднованию Нового года и поделиться этим с друзьями и близкими в соцсети.

Пользователи также смогут присоединяться к хештегу со своими советами. Благодаря этому в ОК появится лента полезного и интересного новогоднего контента, которая задаст настроение на весь следующий год.

Новый год традиционно пользуется у пользователей большой популярностью Одноклассников. К примеру, 31 декабря 2019 года больше половины дневной российской аудитории ОК воспользовались сервисом подарков. В целом в прошлый Новый год с 30 декабря по 1 января в ОК было отправлено более 1 млрд виртуальных подарков и более 500 млн стикеров в сообщениях.

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