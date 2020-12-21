Одноклассники запустили проект с новогодними советами от звезд

Все публикации звезд будут появляться со специальным хештегом #новыйгодвОК в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», которая на время проекта будет оформлена в новогоднем стиле. Таким образом пользователи смогут узнать для себя много интересного и полезного, чтобы полноценно подготовиться к празднованию Нового года и поделиться этим с друзьями и близкими в соцсети.