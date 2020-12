Новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании, может появиться в России.

“ФедералПресс” сообщает, что об этом заговорили вирусологи. В мире огромное количество людей, которые в напряженный эпидемиологический период были в Великобритании, поэтому не исключено появление нового штамма в разных странах. Отмечается, что со временем мутация короновируса замещает предыдущий штамм, поскольку имеет большое преимущество из-за скорости размножения и летучести.

