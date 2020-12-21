Новое правительство Хабаровского края снизило госдолг на 4,5 миллиарда рублей

Государственный долг в Хабаровском крае начал расти с 2012 года, сразу после майских указов президента Владимира Путина. Чтобы их выполнить, из федерального бюджета было выделено краю 53 миллиарда рублей. Еще 130 миллиардов рублей удалось найти в бюджете региона. Доходы бюджета серьезно уменьшились, поэтому региональное правительство, которое тогда возглавлял губернатор Вячеслав Шпорт, было вынуждено наращивать расходы: для этого оно стало брать кредиты, в том числе и в коммерческих банках.