Новое правительство Хабаровского края снизило госдолг на 4,5 миллиарда рублей

Министерством финансов РФ представлены новые данные, касающиеся государственного долга регионов страны. За полгода долговая нагрузка Хабаровского края стала меньше на 4,5 миллиарда рублей.

Раньше он был в числе самых больших должников среди регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Долг стал снижаться с приходом новой команды после назначения Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Регион перестал выплачивать бюджетные кредиты на сумму более миллиарда рублей. Экономия на обслуживании государственного долга составила 200 миллионов рублей, пишет transsibinfo.com. В начале августа госдолг региона достиг рекордной суммы в 59,5 миллиарда рублей. Как говорят цифры исследования, с января по сентябрь регион был 70-м по уровню долговой нагрузки. Государственный долг в Хабаровском крае начал расти с 2012 года, сразу после майских указов президента Владимира Путина. Чтобы их выполнить, из федерального бюджета было выделено краю 53 миллиарда рублей. Еще 130 миллиардов рублей удалось найти в бюджете региона. Доходы бюджета серьезно уменьшились, поэтому региональное правительство, которое тогда возглавлял губернатор Вячеслав Шпорт, было вынуждено наращивать расходы: для этого оно стало брать кредиты, в том числе и в коммерческих банках. Большие расходы на обслуживание государственного долга привели к экономии на других статьях. Кроме того, в связи с большим госдолгом была угроза введения «внешнего управления» с потерей возможности развиваться и самостоятельно распоряжаться собственными деньгами. Хотя прежним руководством края сокращение величины госдолга было объявлено приоритетной задачей, но сделать это не удалось. Сумма госдолга увеличилась еще почти на 10 миллиардов рублей. Благодаря активной работе нового правительства региона во главе с врио губернатора с федеральными властями, менее чем за полгода долг снизился на 4,5 миллиарда рублей.

