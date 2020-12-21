Крупный пожар, выговор Минстрою и поиск потенциального мэра Уфы. Итоги дня в Башкирии

Перед минувшими выходными отличился депутат «Единой России» Артур Саттаров. Напомним, чиновник отказался надеть маску в магазине и устроил скандал. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям и СМИ. В свое оправдание депутат сказал, что умышленно не надел маску, так как решил проверить магазин на соблюдение указа главы Башкирии. В итоге на совещании ему объявили выговор за неэтичное поведение. Ему пришлось извиниться за свой поступок.