Крупный пожар, выговор Минстрою и поиск потенциального мэра Уфы. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии на 21 декабря.

Не успели жители республики морально «отойти» от событий прошлой недели – страшном пожаре в пансионате, где погибло 11 человек, так сегодня ночью загорелось еще одно социально важное здание. В Уфе произошел пожар в Республиканской станции переливания крови. Из здания эвакуировали 150 человек. К счастью, никто не пострадал. Сегодня стало известно, что в Башкирии похоронили 11 человек, которые погибли при пожаре в том самом доме престарелых в Абзелиловском районе. По словам заместителя премьер-министра правительства Ирека Сагитова, похороны были организованы 19 и 20 декабря. Также Радий Хабиров поручил выделить семьям пострадавших миллион рублей. На традиционном оперативном совещании в республике глава региона Радий Хабиров сильно раскритиковал работу министерства строительства. Глава ведомства Рамзиль Кучарбаев сделал доклад о строительстве объектов в республике. Однако глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен работой Минстроя. По его словам, в Башкирии идет большой объем стройки, но сроки сдачи объектов задерживаются, из-за чего именно он получает выговоры от вышестоящих властей. Перед минувшими выходными отличился депутат «Единой России» Артур Саттаров. Напомним, чиновник отказался надеть маску в магазине и устроил скандал. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям и СМИ. В свое оправдание депутат сказал, что умышленно не надел маску, так как решил проверить магазин на соблюдение указа главы Башкирии. В итоге на совещании ему объявили выговор за неэтичное поведение. Ему пришлось извиниться за свой поступок. В Уфе по-прежнему не ясно, кто возглавит мэрию города. Пока и.о. главы администрации назначен Сергей Греков. Однако с сегодняшнего дня стартовал прием документов от кандидатов на должность главы администрации города. В пресс-службе горсовета сообщили, что прием заявок продлится до 25 декабря 2020 года.

