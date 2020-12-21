Глава Башкирии расхвалил строительство медицинских объектов в республике

Глава Башкирии расхвалил строительство медицинских объектов в республике

Вчера, 10:41ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На прошлой неделе в Стерлитамаке прошло открытие нового ковид-госпиталя. На еженедельном оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров похвалил строительство медучреждений в республике.

Госпиталь получился очень хорошим. Коллеги, своей работой должны гордиться и понимать, что такого объема строительства не было, сказал Хабиров.

Он также расхвалил новый онкодиспансер, кардиодиспансер, который находится на стадии строительства, поликлинику РКБ, построенные ФАПы и создание хосписа.

В связи с открытием второй инфекционной больницы Радий Хабиров обратил внимание на лечение других заболеваний — не только коронавируса. Кроме того, по его словам, в Башкирии повысилась смертность по другим показателям.

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