Глава Башкирии расхвалил строительство медицинских объектов в республике

Госпиталь получился очень хорошим. Коллеги, своей работой должны гордиться и понимать, что такого объема строительства не было, сказал Хабиров.
Он также расхвалил новый онкодиспансер, кардиодиспансер, который находится на стадии строительства, поликлинику РКБ, построенные ФАПы и создание хосписа.
В связи с открытием второй инфекционной больницы Радий Хабиров обратил внимание на лечение других заболеваний — не только коронавируса. Кроме того, по его словам, в Башкирии повысилась смертность по другим показателям.