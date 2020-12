Глава Башкирии расхвалил строительство медицинских объектов в республике

На прошлой неделе в Стерлитамаке прошло открытие нового ковид-госпиталя. На еженедельном оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров похвалил строительство медучреждений в республике.

Госпиталь получился очень хорошим. Коллеги, своей работой должны гордиться и понимать, что такого объема строительства не было, сказал Хабиров. Он также расхвалил новый онкодиспансер, кардиодиспансер, который находится на стадии строительства, поликлинику РКБ, построенные ФАПы и создание хосписа. В связи с открытием второй инфекционной больницы Радий Хабиров обратил внимание на лечение других заболеваний — не только коронавируса. Кроме того, по его словам, в Башкирии повысилась смертность по другим показателям.

