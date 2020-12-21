Глава Башкирии поздравил дольщиков ЖК «Белая река» с началом выдачи квартир

— Дольщики… большая и сложная проблема, порождённая, как правило, жадными нечистоплотными дельцами от строительства… И вместе с тем для многих людей — одно из самых тяжелых испытаний. Вложенные с трудом накопленные деньги оказались вместо уютного жилья разрытым котлованом или парой-тройкой этажей… В Башкортостане их оказалось очень много, и мы последовательно решаем их проблемы. Задача — чтобы у нас к 2024 году не осталось обманутых дольщиков. И сегодня в этой работе — ещё один решённый этап, написал Радий Хабиров в Instagram.