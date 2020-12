Глава Башкирии поздравил дольщиков ЖК «Белая река» с началом выдачи квартир

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил ЖК «Белая река» в Уфе. Он оценил работу застройщика «Садовое кольцо», которые начали выдачу ключей от квартир дольщикам секций А и Б.

Напомним, изначально в 2014 году строительством ЖК «Белая река» занималась группа компаний «Госстрой», однако из-за финансовых трудностей к июлю 2019-го проект был готов лишь на 71%. В марте 2020 года к проекту подключилась ГК «Садовое кольцо», и уже в декабре было объявлено о начале выдаче квартир в первых двух секциях. Как ранее рассказал девелопер, в ближайшее время квартиры получат 518 человек, а до конца года всего будет готово около 800 квартир. — Дольщики… большая и сложная проблема, порождённая, как правило, жадными нечистоплотными дельцами от строительства… И вместе с тем для многих людей — одно из самых тяжелых испытаний. Вложенные с трудом накопленные деньги оказались вместо уютного жилья разрытым котлованом или парой-тройкой этажей… В Башкортостане их оказалось очень много, и мы последовательно решаем их проблемы. Задача — чтобы у нас к 2024 году не осталось обманутых дольщиков. И сегодня в этой работе — ещё один решённый этап, написал Радий Хабиров в Instagram. Он также отметил работу «Садового кольца». Кроме ЖК «Белая река», группа компаний «Садовое кольцо» взялось завершить и другие проблемные объекты Уфы — ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский». Общий объём инвестиций оценивается в более чем 3,4 миллиарда рублей. ГК «Садовое кольцо» работает на рынке строительства с 2003 года и занимается возведением жилых домов и кварталов, а также участвовала в строительстве мостов и спортивных комплексов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter