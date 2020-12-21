«Даже название не хочу произносить». Хабиров высказался о пожаре в частном пансионате

«Даже название не хочу произносить». Хабиров высказался о пожаре в частном пансионате

Вчера, 10:10ОбществоАнна КононоваPhoto: Сайт главы Башкирии
Сегодня, 21 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров вновь вернулся к обсуждению пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе республики.

Даже название [пансионата] не хочу произносить — звучит как издевательство. Люди всю жизнь работали, так оказалось, что в конце жизни они оказались в этом месте. У многих есть родственники, сказал глава региона.

Он также добавил, что прокуратура плотно приступила к проверке подобных учреждений. Радий Хабиров поручил подключиться к решению проблемы министерству соцзащиты. Глава ведомства Ленара Иванова сообщила, что МЧС, МВД и прокуратура проведут проверку на местах, поэтому попросила руководителей муниципалитетов оказать содействие.

Напомним, пожар произошёл в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе, где погибли 11 человек. Власти Башкирии направили миллион рублей на поддержку пострадавшим.

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