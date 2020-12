«Даже название не хочу произносить». Хабиров высказался о пожаре в частном пансионате

Сегодня, 21 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров вновь вернулся к обсуждению пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе республики.

Даже название [пансионата] не хочу произносить — звучит как издевательство. Люди всю жизнь работали, так оказалось, что в конце жизни они оказались в этом месте. У многих есть родственники, сказал глава региона. Он также добавил, что прокуратура плотно приступила к проверке подобных учреждений. Радий Хабиров поручил подключиться к решению проблемы министерству соцзащиты. Глава ведомства Ленара Иванова сообщила, что МЧС, МВД и прокуратура проведут проверку на местах, поэтому попросила руководителей муниципалитетов оказать содействие. Напомним, пожар произошёл в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе, где погибли 11 человек. Власти Башкирии направили миллион рублей на поддержку пострадавшим.

