Астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака

Астрологи подготовили рекомендации, благодаря которым представители каждого знака Зодиака смогут наиболее продуктивно провести эту неделю - с 21 по 27 декабря 2020 года.

Овен Этот временной отрезок принесет Овнам покой и удовлетворение от проделанной работы, они могут смело позволить себе лентяйничать и развлекаться. Одиноким женщинам-Овен настоятельно рекомендуется не сидеть дома, а заняться устройством своей личной жизни, 23 число обещает интересное знакомство. Телец Весьма удачная неделя предстоит Тельцам, они сумеют продемонстрировать свои способности в работе, а бизнесмены смогут найти новых клиентов и деловых партнеров. На фронте личных взаимоотношений удача ожидается у одиноких людей, а вот семейным придется искать компромиссы. Близнецы В этот временной отрезок первого зимнего месяца Близнецам нужно настороженно отнестись к своим коллегам по работе, недоброжелатели из зависти могут начать искать способы дискредитировать их и очернить в глазах начальства. В конце недели ожидаются добрые вести в финансовой сфере. Рак На этой неделе Раки будут полны решимости и уверенны в себе, это поможет решить массу вопросов в профессиональной деятельности, а также добиться премии или прибавки к зарплате. Окрыленные успехом, они поставят себе высокие цели на будущий 2021 год – год Белого Металлического Быка. В конце периода им желательно дать себе отдохнуть. Лев Этот временной отрезок принесет Львам много новых и неотложных дел, и только энергия, данная им растущей Луной, поможет справиться со всеми задачами. В жизни замужних женщин-Лев ожидаются небольшие разногласия с супругом, которые заставят их пересмотреть свои взгляды на семью и работу. Сложным днем может оказаться пятница 25 декабря. Дева Непростой период предстоит пережить Девам: сниженное настроение и работоспособность могут стать причиной ошибок в рабочих процессах. Также эта неделя не обещает удачи в личных взаимоотношениях, люди в недавних отношениях рискуют испытать большое разочарование в партнере. Весы Всю эту неделю Весов будут одолевать смутные предчувствия, те из них, что еще недавно были полны решимости начать кардинальные изменения в жизни, начнут думать о правильности своих решений. Этот период будет сложным в эмоциональном плане, а мелкие неприятности могут надолго выбить из колеи. Скорпион Растущая Луна подарит Скорпионам большой заряд положительной энергии, и они начнут планировать массу дел, но середина недели и нахождение Луны в знаке-антагонисте начнут серьезно препятствовать им в достижении поставленных целей. В конце этого временного отрезка позитивный настрой снизится, стоит избегать конфликтов. Стрелец Этот временной отрезок окажется весьма непростым для Стрельцов, они неожиданно для себя перестанут понимать окружающих людей, и из-за этого возможны частые ссоры и разногласия с коллегами и домочадцами. Женщинам-Стрелец стоит морально приготовиться к спорам с любимым мужчиной. Козерог Этот период рекомендует Козерогам отпустить многие спорные ситуации, в течение недели они разрешатся сами собой. В целом им можно особо не напрягаться на работе, все будет складываться как нельзя лучше. А вот в сфере личных взаимоотношений вероятны небольшие разногласия с партнером или поклонниками. Водолей Все будние дни недели пройдут в состоянии приподнятого настроения и успеха в делах, растущая Луна поспособствует быстро и легко разобраться с текущими задачами. А вот в выходные Водолеям рекомендуется сдерживать свои негативные эмоции и не раздражаться попусту на близких людей. Рыбы Рыбам этот временной отрезок сулит успех во всех областях жизни, финансовое положение будет их радовать, и они могут смело совершать крупные покупки. В профессиональной деятельности высоки шансы на повышение или увеличение зарплаты. На личном фронте ожидаются интересные встречи в конце недели.

