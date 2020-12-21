Астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака

На этой неделе Раки будут полны решимости и уверенны в себе, это поможет решить массу вопросов в профессиональной деятельности, а также добиться премии или прибавки к зарплате. Окрыленные успехом, они поставят себе высокие цели на будущий 2021 год – год Белого Металлического Быка. В конце периода им желательно дать себе отдохнуть.