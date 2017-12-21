В Уфе родным убитой женщины дали компенсацию 930 тысяч рублей

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В суде установили, что мужчина в октябре прошлого года убил свою знакомую.
Калининский районный суд Уфы взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшей в результате преступления женщины. По итогам суда было установлено, что в октябре прошлого года мужчина убил свою знакомую. Виновника трагедии осудили на 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Брат и сестра погибшей женщины обратились в суд с иском осужденному о компенсации морального вреда от преступления.
Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала данные требования.
Суд обязал виновного выплатить истцам компенсацию морального вреда в сумме 900 тысяч рублей, а также расходы на погребение около 30 тысяч рублей.
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