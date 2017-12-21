В Уфе родным убитой женщины дали компенсацию 930 тысяч рублей

В суде установили, что мужчина в октябре прошлого года убил свою знакомую.

Калининский районный суд Уфы взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшей в результате преступления женщины. По итогам суда было установлено, что в октябре прошлого года мужчина убил свою знакомую. Виновника трагедии осудили на 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Брат и сестра погибшей женщины обратились в суд с иском осужденному о компенсации морального вреда от преступления.

Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала данные требования.