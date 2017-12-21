В Башкирии выделят 61,3 миллиарда рублей на бесплатную медицинскую помощь

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На будущий год выделено на десять миллиардов рублей больше, чем в текущем.
19 декабря на заседании президиума правительства РБ выступил министр здравоохранения Анвар Бакиров «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Стоимость программы госгарантий на 2018 год составляет 61,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом рост объемов финансирования программы госгарантий составил 19,5 процентов или более десяти миллиардов рублей.
По профилю «онкология» установлен срок ожидания медицинской помощи не более 14 календарных дней с момента установления диагноза. Такой параметр введен в программу государственных гарантий Минздравом России впервые.
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