В Башкирии внесли изменения в программу жилстройсбережений на следующий год

Правительство республики приняло решение о поддержке молодых семей.

В программу жиостройсбережений на 2018 год, разработанную для жителей Башкирии как аналоги ипотеки, внесены изменения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В соответствии с внесенными изменениями в 2018 году в программе смогут участвовать еще и молодые семьи, воспитывающие одного и более детей. Чтобы оформить заявку о вступлении в программу, родителям следует обратиться к любому из ее банков-партнеров, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или о заключении брака.