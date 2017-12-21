В Башкирии внесли изменения в программу жилстройсбережений на следующий год
В программу жиостройсбережений на 2018 год, разработанную для жителей Башкирии как аналоги ипотеки, внесены изменения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
В соответствии с внесенными изменениями в 2018 году в программе смогут участвовать еще и молодые семьи, воспитывающие одного и более детей. Чтобы оформить заявку о вступлении в программу, родителям следует обратиться к любому из ее банков-партнеров, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка или о заключении брака.
Напомним, программа жилстройсбережений стартовала в 2014 году на платформе Сбербанк и Уралсиба. Принцип ее действия следующий: после подачи заявки на вступление в программу клиент открывает в банке отдельный счет и кладет на него свои средства, а государство добавляет к ним еще 30% на приобретение жилья. В итоге с учетом премии клиент получает рост в 20% годовых. Вклад рассчитан на срок от 3 до 6 лет.