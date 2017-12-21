В Башкирии соцработники заявили маме с детьми, что выселят их из дома

К 42-летней маме двоих детей, снимающей дом в Иглино, пришли соцработники и сообщили, что он скоро будет опечатан. Хозяйка жилья лишена родительских прав, а дом куплен частично на средства материнского капитала. Чтобы защитить права одной семьи, соцслужбы создают проблемы другой.

Оксана живет в доме на ул. Чкалова, 22/2 в Иглино с двумя дочками 5 и 12 лет (старшая, студентка вуза, живет отдельно – прим.ред.) около пары месяцев. Снимает его мама, по льготной аренде, найти этот вариант удалось с трудом. В доме нет ни газа, ни отопления, но на лучшие условия у семьи нет денег. Оксана воспитывает детей одна. Младшая дочка София - инвалид, у девочки одна нога на 10 см короче другой. Малышка перенесла уже вторую операцию и сейчас готовится к третьей. Мама не работает, так как ей приходится ухаживать за больным ребенком.

- Мы мотаемся по углам, своего жилья у нас нет, родственников, к которым можно пойти, тоже, - рассказала Оксана Медиакорсети. – С 2014 года стоим в очереди на получение жилья как семья, имеющая ребенка-инвалида на 170 месте. За три года не продвинулись в очереди вообще. Куда я только не обращалась. В администрации района сначала меня вообще не ставили на учет, потом написала письмо Хамитову, все-таки поставили, но жилье так и не дали. Ходила на прием к уполномоченному по правам человека Риму Каюмову, но тоже безрезультатно.

Дом в Иглино принадлежит дочери и внукам арендодателя - 31-летней Ларисе Минликаевой и двум ее детям, 6 и 11 лет. Жилье было приобретено на средства материнского капитала. Однако Лариса здесь не жила и не живет, при этом не оплачивала коммунальные услуги. Только долгов за свет накопилось более чем на 100 тысяч рублей, а еще 400 тысяч с хозяйки дома требуют за незаконное подключение к линии электропередачи. Женщина не занималась своими детьми, что закономерно закончилось вмешательством органов опеки. Ларису в ближайшем времени планируют лишить родительских прав, ее детей уже увезли в приют в Охлебинино. Но из-за этого Оксана с детьми лишится жилья, которое она снимает.

- На прошлой неделе ко мне пришли сотрудники соцопеки, и сообщили что ее (Ларису – прим.ред.) будут решать родительских прав, а нам сказали в течение месяца искать жилье, потому что этот дом будут опечатывать, - продолжает Оксана. – И я понимаю, что они свои обязанности выполняют, но нам идти совершенно некуда. В Иглино жилье очень дорогое, а кроме того, его невозможно найти без риэлторов, которые требуют проценты.

Уезжать из Иглино Оксана очень не хочет из-за дочки Марии: она серьезно занимается спортом, посещает здесь секцию дзюдо, ходит в местную общеобразовательную школу. Но найти ничего не может по простой причине – нет денег.