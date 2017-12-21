В 2017 году в Башкирии уничтожено около 50 гектаров конопли

Местные жители пытаются заработать, собирая и высушивая коноплю для продажи.

В ходе операции «Мак» летом 2017 года в Башкирии было уничтожено около 50 гектаров наркосодержащих дикорастущих растений. Об этом сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ, полковник полиции Владислав Ситдиков на пресс-конференции в МВД по РБ.

Недавно в Уфимском районе задержали местного жителя, который пытался реализовать марихуану - сырье он самостоятельно собрал, высушил и расфасовал для продажи. Всю партию массой семь килограмм оперативники изъяли.

- В Башкортостане ситуация по наркопотреблению аналогична регионам Приволжского федерального округа, - отметил Владислав Ситдиков. – В основном употребляют марихуану, гашиш и синтетические наркотики. Первые завозятся из Средней Азии, «синтетику» отправляют из Китая.

По словам главы республиканского наркоконтроля, в Башкирии в этом году в два раза сократилось количество отравлений наркотическими веществами: если в прошлом году было зафиксировано более 190 случаев, то в этом году около 80. Смертельных отравлений тоже стало меньше.

Остается напряженной ситуация с жевательным табаком – насваем.

- К сожалению, его распространяют и среди школьников, цена одного пакетика в 20-30 рублей для них доступна, - говорит Ситдиков. – Мы знаем адреса распространения – это район Центрального рынка, Колхозного рынка, Сипайлово. Туда регулярно выезжаем, оформляем административные протоколы (уже 77 зафиксировано), выписываем штрафы за распространение.