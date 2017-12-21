Следком Башкирии завел уголовное дело на няню, избившую грудничка
Сегодня, 10:28ОбществоНаталья Кузнецова
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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 43-летней няни из Стерлитамака, избившей грудничка. Запись с видеокамеры наблюдения, установленной в квартире, попала в СМИ.
Как сообщает пресс-служба следкома, дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
Видеокамеру в квартире установила мама ребенка. В ходе просмотра видеозаписей было установлено, что няня применяла недопустимые методы воспитания к младенцу, чем причинила ему физические и психические страдания.
- Женщину, присматривавшую за ребенком, следователи вызвали на допрос, - уточнили в пресс-службе следкома. - Будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей медицины.
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