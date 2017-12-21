Следком Башкирии завел уголовное дело на няню, избившую грудничка

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 43-летней няни из Стерлитамака, избившей грудничка. Запись с видеокамеры наблюдения, установленной в квартире, попала в СМИ.

Как сообщает пресс-служба следкома, дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Видеокамеру в квартире установила мама ребенка. В ходе просмотра видеозаписей было установлено, что няня применяла недопустимые методы воспитания к младенцу, чем причинила ему физические и психические страдания.