Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин встретит Новый год в изоляторе

Верховный суд Башкирии в очередной раз отказал бывшему заместителю главы администрации Уфы в ходатайстве об изменении меры пресечения.

Сегодня в Верховном суде Башкирии состоялось очередное судебное заседание по апелляционной жалобе бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина на решение Октябрьского районного суда Уфы, которое было вынесено в июне этого года.

Напомним, что суд приговорил его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Его арестовали в зале суда.

В настоящий момент Владислав Никитин продолжает оставаться в следственном изоляторе. Общение с ним осуществляется по средствам видеоконференцсвязи.

Сегодня в суде завершились судебное следствие. Суд принял решение прения провести 10 января. Владислав Никитин заявил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако судебная коллегия в очередной раз отказала ему в этой просьбе.

Напомним, по решению Октябрьского райсуда Владислав Никитин, будучи вице-мэром Уфы, незаконно перевел из федеральной собственности в муниципальную участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка, по данным следствия, составляла более 896 млн руб (именно эту оценку и оспаривает защита - прим.). Затем земельный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 году права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь». Сам Никитин неоднократно заявлял, что данное уголовное дело было возбуждено из-за его обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором он обратил внимание руководства страны на ситуацию в строительном комплексе Уфы, и что якобы высокопоставленные чиновники воспользовались связями в правоохранительных органах.