В Башкирии вузы определились со стоимостью обучения в пандемию

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что вузы Башкирии не собираются уменьшат цены за обучение, несмотря на то, что преподаватели работают дистанционно. Об этом сообщил портал РБК-Уфа.
При этом, по данным издания, ректоры вузов уточнили, что готовы пойти навстречу студентам и оказать им материальную поддержку либо предоставить рассрочку для оплаты за учебу.
Эта позиция вузов крайне разочаровала молодежь. Студенты и раньше постоянно заявляли в соцсетях, что, по их мнению, за дистанционное обучение следует взимать меньшую плату, чем за очную учебу. Теперь же в комментариях по поводу последних новостей с оплатой от них раздаются в основном негативные отзывы.
Напомним, ранее сообщалось, что вузы республики могут продолжить дистанционное обучение, как минимум, до февраля.