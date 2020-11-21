В Башкирии вузы определились со стоимостью обучения в пандемию

Эта позиция вузов крайне разочаровала молодежь. Студенты и раньше постоянно заявляли в соцсетях, что, по их мнению, за дистанционное обучение следует взимать меньшую плату, чем за очную учебу. Теперь же в комментариях по поводу последних новостей с оплатой от них раздаются в основном негативные отзывы.