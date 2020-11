В Башкирии вузы определились со стоимостью обучения в пандемию

Позиция ведущих вузов Башкирии насчет цен за дистанционное обучение разочаровала студентов.

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что вузы Башкирии не собираются уменьшат цены за обучение, несмотря на то, что преподаватели работают дистанционно. Об этом сообщил портал РБК-Уфа. При этом, по данным издания, ректоры вузов уточнили, что готовы пойти навстречу студентам и оказать им материальную поддержку либо предоставить рассрочку для оплаты за учебу. Эта позиция вузов крайне разочаровала молодежь. Студенты и раньше постоянно заявляли в соцсетях, что, по их мнению, за дистанционное обучение следует взимать меньшую плату, чем за очную учебу. Теперь же в комментариях по поводу последних новостей с оплатой от них раздаются в основном негативные отзывы. Напомним, ранее сообщалось, что вузы республики могут продолжить дистанционное обучение, как минимум, до февраля.

