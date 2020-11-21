В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 13 тысяч

В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 13 тысяч

Вчера, 13:24ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Конец рабочей недели добавил новых случаев инфицирования коронавирусом в Башкирии.

Сегодня, 21 ноября, портал Стопкоронавирус.рф опубликовал суточную сводку о ситуации с распространением вируса Covid-19 в Башкирии.

По данным портала, в Башкирии за сутки было выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 124 случаях, выявленных в течение минувшего четверга. Таким образом общее число случаев инфицирования коронавирусом, начиная с марта, составило 13 061.

За вчерашний день в России было выявлено 24 822 новых случая инфицирования Covid-19 в 85 регионах. При этом уточняется, что 5 816 человек (или 23,4%) из них являются людьми, общавшимися с заболевшими, клинических проявлений болезни у них пока нет.

В общей сложности по стране за все время пандемии было выявлено 2 064 748 случаев заражения Covid-19.

Количество выписанных пациентов в Башкирии вчера составило 88 человек. По стране в 85 регионах были выписаны 26 021 человек, которые излечились от Covid-19.

О случаях смерти жителей Башкирии с коронавирусом портал Стопкоронавирус.рф сегодня не сообщает, хотя, возможно, позже более уточненную информацию на эту тему опубликует минздрав республики. По данным Mkset, как минимум, один человек, заболевший Covid-19, в нашем региона накануне точно скончался.

По стране за сутки, по сведениям Стопкоронавирус.рф, погибли 467 человек, болевших Covid-19.

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