В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 13 тысяч

За вчерашний день в России было выявлено 24 822 новых случая инфицирования Covid-19 в 85 регионах. При этом уточняется, что 5 816 человек (или 23,4%) из них являются людьми, общавшимися с заболевшими, клинических проявлений болезни у них пока нет.