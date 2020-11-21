Таксист из Башкирии выиграл автомобиль

Таксист из Башкирии выиграл автомобиль

Вчера, 14:23ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Житель башкирского поселка Иглино попал в число счастливчиков, получивших новые автомобили.

Накануне, 20 ноября, стали известны результаты конкурса, который проводила служба «Яндекс Go». Информация об этом появилась в соцсетях.

По уточненным данным, внутренний конкурс службы перевозок проводился среди самозанятых таксистов, которые осилили сто заказов в месяц. Победителей выбирали среди 46 673 человек.

Счастливчиками оказались трое парней — из Москвы, башкирского села Иглино и Майкопа. Подарком для них стали новенькие KIA Optima.

- Теперь таксисты смогут катать на них пассажиров по тарифам "Комфорт", "Комфорт+" и Business (что повысит их доход). Или же могут сделать их личными машинами. Что тоже, в целом, неплохо, - сообщили представители компании.

Related news:
Конкурс
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы