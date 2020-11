Таксист из Башкирии выиграл автомобиль

Житель башкирского поселка Иглино попал в число счастливчиков, получивших новые автомобили.

Накануне, 20 ноября, стали известны результаты конкурса, который проводила служба «Яндекс Go». Информация об этом появилась в соцсетях. По уточненным данным, внутренний конкурс службы перевозок проводился среди самозанятых таксистов, которые осилили сто заказов в месяц. Победителей выбирали среди 46 673 человек. Счастливчиками оказались трое парней — из Москвы, башкирского села Иглино и Майкопа. Подарком для них стали новенькие KIA Optima. - Теперь таксисты смогут катать на них пассажиров по тарифам "Комфорт", "Комфорт+" и Business (что повысит их доход). Или же могут сделать их личными машинами. Что тоже, в целом, неплохо, - сообщили представители компании.

