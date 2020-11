Минздрав Башкирии уточнил информацию об умершем от коронавируса пациенте

Сегодня, 21 ноября, минздрав Башкирии опубликовал данные о пациенте, скончавшемся от коронавируса.

По данным ведомства, им является 51-летний житель Елабуги, приехавший в Башкирию. Мужчина, помимо Covid-19, страдал гипертонической болезнью и атеросклерозом аорты третьей степени. Таким образом, по официальным данным, в Башкирии скончались после заражения коронавирусной инфекцией 74 человека. Отметим, что ранее представители минздрава Башкирии поясняли, что публикуют информацию о погибших от коронавируса после подтверждения диагноза по итогам посмертной экспертизы. Этим можно объяснить тот факт, что ведомство не сообщило о вчерашнем смертельном случае, о котором рассказывается в статье на нашем сайте. Общее число жителей Башкирии, инфицированных коронавирусом за все время пандемии, составляет 13 061 человек. За минувшие сутки было выявлено 128 новых носителей вируса.

