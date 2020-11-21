Минздрав Башкирии уточнил информацию об умершем от коронавируса пациенте

Отметим, что ранее представители минздрава Башкирии поясняли, что публикуют информацию о погибших от коронавируса после подтверждения диагноза по итогам посмертной экспертизы. Этим можно объяснить тот факт, что ведомство не сообщило о вчерашнем смертельном случае, о котором рассказывается в статье на нашем сайте.