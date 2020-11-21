Минздрав Башкирии уточнил информацию об умершем от коронавируса пациенте

Минздрав Башкирии уточнил информацию об умершем от коронавируса пациенте

Вчера, 15:11ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 21 ноября, минздрав Башкирии опубликовал данные о пациенте, скончавшемся от коронавируса.

По данным ведомства, им является 51-летний житель Елабуги, приехавший в Башкирию. Мужчина, помимо Covid-19, страдал гипертонической болезнью и атеросклерозом аорты третьей степени.

Таким образом, по официальным данным, в Башкирии скончались после заражения коронавирусной инфекцией 74 человека.

Отметим, что ранее представители минздрава Башкирии поясняли, что публикуют информацию о погибших от коронавируса после подтверждения диагноза по итогам посмертной экспертизы. Этим можно объяснить тот факт, что ведомство не сообщило о вчерашнем смертельном случае, о котором рассказывается в статье на нашем сайте.

Общее число жителей Башкирии, инфицированных коронавирусом за все время пандемии, составляет 13 061 человек. За минувшие сутки было выявлено 128 новых носителей вируса.

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