Минздрав Башкирии уточнил информацию об умершем от коронавируса пациенте

По данным ведомства, им является 51-летний житель Елабуги, приехавший в Башкирию. Мужчина, помимо Covid-19, страдал гипертонической болезнью и атеросклерозом аорты третьей степени.
Таким образом, по официальным данным, в Башкирии скончались после заражения коронавирусной инфекцией 74 человека.
Отметим, что ранее представители минздрава Башкирии поясняли, что публикуют информацию о погибших от коронавируса после подтверждения диагноза по итогам посмертной экспертизы. Этим можно объяснить тот факт, что ведомство не сообщило о вчерашнем смертельном случае, о котором рассказывается в статье на нашем сайте.
Общее число жителей Башкирии, инфицированных коронавирусом за все время пандемии, составляет 13 061 человек. За минувшие сутки было выявлено 128 новых носителей вируса.