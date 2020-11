Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 21 ноября

Звездное послание для максимально продуктивного дня.

Овен Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие может доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете. Телец День будет наполнен переговорами, которые могут принести свои плоды. Однако в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и родственники готовы прийти на помощь. Близнецы Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Можно положиться на старые связи - они откроют для вас новые перспективы. Следует сглаживать конфликты и все вопросы решать миром. Рак Возможно, в этот день придется поволноваться, но волнения эти могут быть и приятными. Звезды уверены, что сейчас хорошее время для того, чтобы завершать ранее начатые дела. А вот за новые проекты беритесь с осторожностью. Проявляйте милосердие, не отказывайте в помощи близким. Возможно, придется заняться здоровьем. Лев В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений, так как процесс переосмысления может оказаться довольно продолжительным. Дева Сейчас нельзя проявлять неискренность в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступки, о которых вам неудобно было бы рассказать. Зато сейчас благоприятное время для деловых контактов и принятия новых предложений. Весы Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей. С какими-то вопросами в одиночку справиться сложно? Сейчас хорошее время для того, чтобы обратиться за помощью к коллегам. Скорпион Никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также с руководством. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной. Стрелец Данный день будет плодотворным, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Постарайтесь не брать на себя повышенных обязательств, избегайте чрезмерных нагрузок. Занимайтесь тем, что дается без труда. Козерог В данный период нежелательно браться за сложные дела. Однако не следует отказываться от деловых встреч и переговоров. Любые противоречия будут разрешимы, если не станете спешить и вначале разберетесь в сложившейся ситуации. Не забывайте учитывать мнение окружающих людей, особенно если дорожите отношениями с ними. Водолей Никаких серьезных перемен к худшему данный период не принесет. Вы будете готовы заняться новыми делами, да и расквитаться со старыми долгами сумеете. День благоприятен для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательными к своему здоровью. Рыбы Если что-то не получается, перестраивайтесь и пробуйте новый вариант. Вам будет предоставлена возможность добиться успеха сразу в нескольких направлениях. А похвала близких людей и коллег ободрит и придаст сил. Сейчас вам нужны физические нагрузки, чтобы быстро снимать напряжение.

