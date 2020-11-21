Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 21 ноября

День будет наполнен переговорами, которые могут принести свои плоды. Однако в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и родственники готовы прийти на помощь.