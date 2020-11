Дефицит по-русски: почему в России не хватает лекарств, когда они так нужны

Система здравоохранения России переживает не лучшее время в том числе и потому, что в больницах и аптеках истощены запасы лекарств.

Речь даже не про «элитные» медикаменты, а про довольно банальные расходные лекарства, которые традиционно стоили относительно недорого и были предназначены для лечения простуды, гриппа и т.д. Дефицит лекарств в стране стал заметен в самом начале второй волны пандемии коронавирусе — одновременно с этим стоимость большинства медикаментов выросла на 20-40%. При этом заболеваемость covid-19 в России не снижается. По словам генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, с системой мониторинга движения лекарственных средств, которая запустилась 1 июля, сразу начались фиксироваться сбои в работе («то коды потеряются, то ответ, который должен приходить в течение нескольких секунд, шел по десять дней»). По его словам, 30 сентября система «рухнула окончательно», причем последствия этой аварии до сих пор не ликвидированы, а огромное количество лекарств попросту зависло на складах. Напомним, глава правительства Михаил Мишустин 2 ноября подписал постановление, которое должно было упростить порядок работы участников фармрынка с системой мониторинга. В частности, до 1 февраля 2021 года товар должен двигаться по цепочке от производителя к потребителю быстрее: если при сканировании кода ответ от системы не пришел за 15 минут, то его автоматически пропускают дальше. При этом эксперты отмечают, что дефицит лекарств тех или иных масштабов в России случался уже не единожды. По словам Виктора Дмитриева, зачастую фармкомпании просто отказываются от госконтрактов и убирают из «портфеля» лекарства, которые находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: — В погоне за дешевыми препаратами мы опускаем качество, а иногда и приводим к тому, что лекарство уходит с рынка, так как его производство становится убыточным. В результате это приводит к тому, что производители не выходят на торги. Так, в 2019 году количество сорванных аукционов по ряду позиций доходило до 80%. Подробнее — в материале «Новых известий» Напомним, ранее Mkset проанализировал, почему Башкирии жалуются на нехватку лекарств и их отчаянную дороговизну. Одной из ключевых причин эксперты также назвали систему маркировки лекарств.

