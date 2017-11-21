В Башкирии в следующем году закроют еще четыре социальных приюта

В 2018 году число социальных приютов и детских домов в Башкирии продолжит сокращаться. Министр труда и социальной защиты Ленара Иванова также подчеркнула, что идеальной считает ситуацию, когда детдомов не будет вообще.

Число социальных приютов для детей и подростков в Башкирии сократилось с 42 до 36, в следующем году будут закрыты еще четыре. Детских домов в регионе сейчас менее 18.

Ленара Иванова подчеркнула, что процесс усыновления детей в последние годы идет активнее. Этому способствовало то, что в 2012-2013 годах были введены выплаты для усыновителей равные маткапиталу. Это важный момент, но, по мнению Ивановой, не главная причина того, что люди берут в семью детей.

- Не хочу подозревать людей в такой меркантильности, хотелось бы верить, что решающий фактор в том, что люди хотят помочь, реализовать себя, - отметила министр.

Иванова также подчеркнула, что в идеале детских домов не должно быть вообще.