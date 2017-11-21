В Башкирии в следующем году закроют еще четыре социальных приюта
Число социальных приютов для детей и подростков в Башкирии сократилось с 42 до 36, в следующем году будут закрыты еще четыре. Детских домов в регионе сейчас менее 18.
Ленара Иванова подчеркнула, что процесс усыновления детей в последние годы идет активнее. Этому способствовало то, что в 2012-2013 годах были введены выплаты для усыновителей равные маткапиталу. Это важный момент, но, по мнению Ивановой, не главная причина того, что люди берут в семью детей.
- Не хочу подозревать людей в такой меркантильности, хотелось бы верить, что решающий фактор в том, что люди хотят помочь, реализовать себя, - отметила министр.
Иванова также подчеркнула, что в идеале детских домов не должно быть вообще.
- Сироты должны появляться только если погибли родители и никого нет вообще, - считает Иванова. - А то, что у нас дети такие есть (социальные сироты - прим.ред.) - это вообще ненормальная ситуация. Я понимаю, что сейчас рассуждаю, как идеалист. Но это призрение (государственная соцзащита - прим.ред.) за детьми оно настолько создает иждивенческие настроения. Мы встали сейчас на очень тяжелый и долгий путь (оптимизация соцучреждений - прим.ред.). Желающих покритиковать, посмеяться над нашим идеализмом предостаточно. Надеюсь, помощников тоже предостаточно, потому что мы дошли уже до той черты, когда все понимают, что надо рожать детей и нормально за ними смотреть.