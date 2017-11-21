Тime опубликовал топ гаджетов 2017 года
Сегодня, 19:34Общество
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Журнал Time составил список лучших электронных устройств уходящего года.
Лидером стала игровая приставка Switch от японского производителя Nintendo, сообщают Dni.ru. Ее можно использовать как стационарную игровую площадку, так и для игр на ходу. На втором месте оказался флагман Apple – смартфон IPhone X. На третьем месте рейтинга оказался ноутбук – новинка от Mikrosoft. В числе его преимуществ эксперты отметили долгую способность работы в автономном режиме.
В числе лучших устройств по версии Time также оказались фотоаппарат, квадрокоптер, смарт-колонка и смарт-часы.
Отметим, что в прошлом году лидером рейтинга также становилась приставка от японской компании.
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