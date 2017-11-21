Тime опубликовал топ гаджетов 2017 года

Журнал Time составил список лучших электронных устройств уходящего года.

Лидером стала игровая приставка Switch от японского производителя Nintendo, сообщают Dni.ru. Ее можно использовать как стационарную игровую площадку, так и для игр на ходу. На втором месте оказался флагман Apple – смартфон IPhone X. На третьем месте рейтинга оказался ноутбук – новинка от Mikrosoft. В числе его преимуществ эксперты отметили долгую способность работы в автономном режиме.