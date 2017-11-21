Соцслужба Салавата, бросившая 91-летнюю бабушку, может не получить субсидию

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова рассказала, как отреагировало ведомство на сообщение об одинокой фронтовичке Нине Крупениной. 91-летнюю пенсионерку практически не посещали работники соцслужбы. Иванова заверила, что это будет учитываться при распределении субсидии на следующий год.

Сегодня на пресс-конференции Иванова подтвердила, что ситуация с одинокой фронтовичкой, о которой сообщила Медиакорсеть, подтвердилась. НКО, которая занимается социальным обслуживанием пожилых людей в Салавате, действительно не выполняла свои обязательства должным образом.

- В конце ноября-декабре мы объявляем очередной конкурс на получение субсидии на надомное обслуживание, одним из условий непредоставления субсидий на следующий год является ненадлежащее оказание услуг и подтвердившиеся жалобы, - сообщила Иванова. - Не могу уверенно сказать, что эта организация не выиграет конкурс вновь, но мы считаем, что негарантированность финансирования на следующий год - наш главный козырь в борьбе за потребителя. Этот случай будет обязательно учтен комиссией при распределении субсидий.

Иванова дала понять, что считает произошедшее грубейшим нарушением со стороны соцслужбы.

- Это просто уму непостижимо, - возмутилась Иванова, комментируя произошедшее. - Понятно, что там министерство здравоохранения не доработало, там были проблемы со здоровьем. Но социальный работник, увидев это, должен был просто в колокола бить. Это вообще просто позорище!