NASA обнаружило сигарообразный астероид

Астрофизики Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнаружили межгалактический астероид, который имеет сигарообразную форму.

Объект получил имя Оумуамуа, сообщают Dni.ru. Ученые отмечают, что подобная форма никогда ранее не встречалась среди небесных тел Солнечной системы.

В процессе наблюдения над астероидом удалось установить, что он меняет яркость своего свечения, полный оборот вокруг своей оси он совершает за семь часов.