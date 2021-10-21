Витория не считает Рассказова виновником поражения "Спартака" в матче с "Лестером"

"Кто считает, что один Рассказов виноват? Это серия ошибок. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Матч был высокого уровня, мы проиграли, но идем дальше, и говорить, что кто-то виноват, было бы неправильно. Самое простое кого-то в чем-то обвинить", - приводит слова Витории "Советский спорт".
Добавим, что покер в составе гостей оформил замбийский фовард Патсон Дака. Опекал нападающего в этом матче Николай Рассказов.
В следующем матче "Спартак" встретится на выезде с "Зенитом" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге.
Вторая игра с "Лестером" состоится в Англии 4 ноября.