Витория не считает Рассказова виновником поражения "Спартака" в матче с "Лестером"

"Кто считает, что один Рассказов виноват? Это серия ошибок. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Матч был высокого уровня, мы проиграли, но идем дальше, и говорить, что кто-то виноват, было бы неправильно. Самое простое кого-то в чем-то обвинить", - приводит слова Витории "Советский спорт".