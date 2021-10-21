Витория не считает Рассказова виновником поражения "Спартака" в матче с "Лестером"

Витория не считает Рассказова виновником поражения "Спартака" в матче с "Лестером"
Витория не считает Рассказова виновником поражения "Спартака" в матче с "Лестером"
Вчера, 18:24ОбществоФото: pxhere.com
Главный тренер красно-белых назвал причины  поражения своей команды в матче третьего тура Лиги Европы с английским клубом. Встреча в Москве завершилась победой "Лестера" со счетом 4:3.

"Кто считает, что один Рассказов виноват? Это серия ошибок. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Матч был высокого уровня, мы проиграли, но идем дальше, и говорить, что кто-то виноват, было бы неправильно. Самое простое кого-то в чем-то обвинить", - приводит слова Витории "Советский спорт".

Добавим, что покер в составе гостей оформил замбийский фовард Патсон Дака. Опекал нападающего в этом матче Николай Рассказов.

В следующем матче "Спартак" встретится на выезде с "Зенитом" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге.

Вторая игра с "Лестером" состоится в Англии 4 ноября.

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