В России на выплаты учителям за классное руководство выделят свыше 231 млрд рублей

Правительство РФ выделит в 2022–2024 гг. из федерального бюджета свыше 231 млрд руб. на ежемесячные выплаты по 5 тыс. руб. учителям за классное руководство в российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпрограмму «Развитие образования».
По данным, представленным в документе, иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ и Байконура, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство работникам общеобразовательных организаций из расчета 5 тыс. рублей в месяц.
Согласно данным правилам, на выплаты учителям за классное руководство в 2022 году будет выделено 74,2 млрд руб., в 2023 году — 77,9 млрд руб., в 2024 году — 79,2 млрд рублей. Согласно методике расчета, объем межбюджетного трансферта тому или иному региону на выплаты учителям зависит, в частности, от районных коэффициентов, процентных надбавок, количества классных руководителей в субъекте страны, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.