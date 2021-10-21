В России на выплаты учителям за классное руководство выделят свыше 231 млрд рублей

Согласно данным правилам, на выплаты учителям за классное руководство в 2022 году будет выделено 74,2 млрд руб., в 2023 году — 77,9 млрд руб., в 2024 году — 79,2 млрд рублей. Согласно методике расчета, объем межбюджетного трансферта тому или иному региону на выплаты учителям зависит, в частности, от районных коэффициентов, процентных надбавок, количества классных руководителей в субъекте страны, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.