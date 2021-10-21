В России на выплаты учителям за классное руководство выделят свыше 231 млрд рублей

В России на выплаты учителям за классное руководство выделят свыше 231 млрд рублей
В России на выплаты учителям за классное руководство выделят свыше 231 млрд рублей
21 октября, 15:10ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Учителям будут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно

Правительство РФ выделит в 2022–2024 гг. из федерального бюджета свыше 231 млрд руб. на ежемесячные выплаты по 5 тыс. руб. учителям за классное руководство в российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпрограмму «Развитие образования».

По данным, представленным в документе, иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ и Байконура, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство работникам общеобразовательных организаций из расчета 5 тыс. рублей в месяц.

Согласно данным правилам, на выплаты учителям за классное руководство в 2022 году будет выделено 74,2 млрд руб., в 2023 году — 77,9 млрд руб., в 2024 году — 79,2 млрд рублей. Согласно методике расчета, объем межбюджетного трансферта тому или иному региону на выплаты учителям зависит, в частности, от районных коэффициентов, процентных надбавок, количества классных руководителей в субъекте страны, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

выплаты
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