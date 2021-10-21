В РЭО назвали 3 барьера на пути к реформе в обращении с отходами в России

В РЭО назвали 3 барьера на пути к реформе в обращении с отходами в России
В РЭО назвали 3 барьера на пути к реформе в обращении с отходами в России
Вчера, 14:14ОбществоФото: pixabay.com
Глава “Российского экологического оператора” (РЭО) Денис Буцаев рассказал, какие барьеры мешают реализовать реформу в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

Сайт 360tv.ru пишет, что генеральный директор РЭО назвал три основные причины, по которым мусорная реформа в стране все еще не реализована. По его словам, одним из основных барьеров является сопротивление представителей предпринимательства внедрению расширенной ответственности производителей. Он подчеркнул, что РЭО уже неоднократно обсуждал с бизнесом законопроект о РОП, находил какие-то компромиссы.

«Однако попытки оттянуть принятие закона все равно возникают. Причем не только со стороны бизнеса, но и со стороны властей», — сказал Буцаев.

По его мнению, если законопроект о РОП будет принят в Государственной думе в текущем году, это позволит решить все споры. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что данный проект закона является приоритетным, и после его принятия, а также еще двух по ВМР, ситуация в стране изменится кардинальным образом.

Еще один барьер на пути реализации мусорной реформы - проблема доведения денег до регионов и инвесторов. По его словам, сейчас средства сначала поступают в Минприроды, потом в РЭО и только после этого попадают к инвесторам. Чтобы проблему решить, необходимо максимально упростить процесс и сделать его абсолютно прозрачным.

Третья проблема, по словам Буцаева, недостаточное распространением раздельного сбора мусора. Чтобы ее решить, необходимо выработать привычку РСО у большинства граждан. На данный момент граждане России стали все больше вовлекаться в раздельный сбор отходов, а Российский экологический оператор проводит большую информационно-просветительскую работу в этом направлении.

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