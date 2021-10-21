В РЭО назвали 3 барьера на пути к реформе в обращении с отходами в России

По его мнению, если законопроект о РОП будет принят в Государственной думе в текущем году, это позволит решить все споры. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что данный проект закона является приоритетным, и после его принятия, а также еще двух по ВМР, ситуация в стране изменится кардинальным образом.