В Минобре Башкирии сообщили, что школьники уйдут на осенние каникулы согласно графику

Каникулы начнутся 29 октября и совпадут с оплачиваемыми выходными, которые были введены на оперштабе 20 октября. В стране нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября.

Министерство образования и науки Башкирии решило не увеличивать школьные каникулы и не сдвигать их сроки – они начнутся в соответствии с календарным графиком, об этом сообщает электрогазета.рф. Начнутся они 29 октября и продлятся до 7 ноября. Дополнительно уточняется, что вопрос о досрочном начале отдыха учеников школ в регионах даже не рассматривали. Также Минобр Башкирии привел данные о нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией в школах республики. Так, по данным ведомства полностью закрытых из-за коронавируса школ в Башкирии нет, но на дистанте находятся 242 класса в которых обучаются 5048 детей. Напомним и о том, что на вчерашнем совещании оперативного штаба Башкирии было принято решение ограничиться общефедеральными выходными, хотя Владимир Путин, объявляя известие о дополнительных выходных, уточнил, что окончательное решение он оставляет за руководителями регионов, которые будут принимать его исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

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