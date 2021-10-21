В Башкирии в разгар ковида власти проведут еще одно мероприятие

На сайте нормативно-правовой информации появился документ с планами провести всероссийский конкурс. Это уже второе мероприятие за месяц несмотря на высокую заболеваемость.

Правительство республики хочет провести конкурс игры на балалайке, домре и гитаре. О планах провести всероссийское мероприятие указано в документах на сайте нормативно-правовой информации. В распоряжении премьера Башкирии Назарова сказано о том, что в этом месяце должен пройти конкурс игры на щипковых инструментах. Его должны провести в целях сохранения традиций и повышения престижа представленных музыкальных специальностей. Ранее сообщалось о том, что в Башкирии приняли решение проводить международное мероприятие. Тогда Хабиров заявил, что нет никаких рисков распространения коронавируса, так как во время проведения Международного волонтерского лагеря будут соблюдаться антиковидные нормы.

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