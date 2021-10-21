В Башкирии клинические лаборатории не будут делать плановые исследования и анализы

Образцы биоматериала будут отправляться в централизованные лаборатории, две из них будут находиться в Уфе, в ГКБ № 13 и РКБ им. Куватова.

Проект документа «О совершенствовании деятельности службы клинической лабораторной диагностики медицинских организаций Республики Башкортостан» размещен на сайте регионального министерства здравоохранения. Совершенствовать работу лабораторной службы предполагается путем введения новой трехуровневой системы организации процессов, то есть работа клинико-диагностических лабораторий будет строиться по принципу централизации. Клинико-диагностические лаборатории 1 уровня будут заниматься забором биоматериала а также проводить экспресс-тесты, то есть сдать кровь или другую биологическую жидкость можно будет в своей привычной поликлинике. Лаборатории первого уровня будут делать анализы и для экстренных случаев. Клинико-диагностические лаборатории второго и третьего уровня будут осуществлять уже развернутые исследования. Исследования уровня гормонов, содержание в организме витаминов, цитологические исследования, а также определение уровня антител – прерогатива данных лабораторий. Новая система коснется и тех, кто лечится находясь в медучреждениях, так и для тех, кто лечится на дому. Если проект примут, то все поликлиники и больницы будут свозить биоматериалы в лаборатории 2 и 3 уровня, а результаты исследований врачи найдут в единой базе данных.

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