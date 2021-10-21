В Башкирии пособия на детей от 3 до 7 лет получили 82 тысячи семей

В 2021 году за 9 месяцев пособие на детей от трех до семи лет было назначено на 101 204 ребенка. Выплату получили малоимущие семья, их количество в этом году составило 81 828. Общая сумма выплат - 7 млрд 268,5 млн рублей, об этом сообщил минтруд Башкирии.