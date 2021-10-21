В Башкирии пособия на детей от 3 до 7 лет получили 82 тысячи семей

В 2021 году за 9 месяцев пособие на детей от трех до семи лет было назначено на 101 204 ребенка. Выплату получили малоимущие семья, их количество в этом году составило 81 828. Общая сумма выплат - 7 млрд 268,5 млн рублей, об этом сообщил минтруд Башкирии.
Такая мера социальной поддержки была введена еще в 2020 году, за прошедший год ее получили 106,7 тысяч семей из Башкирии на общую сумму 7 млрд 76,6 млн рублей.
Выплата пособия зависит от среднего дохода семьи, но стандартный размер остался прежним - 5038,5 рублей.
Ранее мы писали о том, как можно получить пособия согласно новым правилам, которые были введены с октября этого года. Теперь родители детей могут получать выплаты только на карту "Мир" или наличными.