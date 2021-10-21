Ученые заявили об опасном влиянии изменения климата на здоровье человека

Как сообщает iz.ru, под этим утверждением подписывались более 450 организаций, представляющих 45 миллионов медицинских работников. Они призвали руководства стран поставить во главу угло меры по смягчению последствий климатических изменений на здоровье людей.
Эксперты сообщили, что в XXI веке температура на Земле повысится на 2,7–3,1 градуса Цельсия.
Среди наиболее опасных для человечества явлений специалисты назвали загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива, рост числа заболеваний, переносимых с пищей и водой, а также разрушений, вызванных повышением уровня моря.