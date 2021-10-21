Ученые заявили об опасном влиянии изменения климата на здоровье человека

Ученые заявили об опасном влиянии изменения климата на здоровье человека
Ученые заявили об опасном влиянии изменения климата на здоровье человека
Вчера, 13:58ОбществоФото: pixabay.com
Врачи и ученые накануне климатического саммита ООН на портале Phys.org заявили, что изменения климата несут большую угрозу для здоровья человека, чем пандемия коронавируса.

Как сообщает iz.ru, под этим утверждением подписывались более 450 организаций, представляющих 45 миллионов медицинских работников. Они призвали руководства стран поставить во главу угло меры по смягчению последствий климатических изменений на здоровье людей.

Эксперты сообщили, что в XXI веке температура на Земле повысится на 2,7–3,1 градуса Цельсия.

Среди наиболее опасных для человечества явлений специалисты назвали загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива, рост числа заболеваний, переносимых с пищей и водой, а также разрушений, вызванных повышением уровня моря.

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