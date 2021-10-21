Татьяна Минеева считает, что требование о вакцинации 80% сотрудников будет выполнено

При этом глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева предполагает, что в столице России порог в 80% вакцинированных прошли всего лишь 10% от всех московских компаний. Она считает, что данный процесс возможно стимулировать с помощью убеждения и объяснения риска потенциальных угроз для бизнеса, если порог в 80% не будет выполнен. Киселева уверена, что никто не хочет локдауна и введения QR-кодов.