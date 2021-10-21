Татьяна Минеева считает, что требование о вакцинации 80% сотрудников будет выполнено

По информации tass.ru, все предприятия, занимающиеся данной деятельностью, обязаны будут вакцинировать 80% от общего числа сотрудников до 1 января следующего года. При этом подчеркивается, что вакцинацию первым компонентом нужно выполнить до 1 декабря этого года.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявляет о своей уверенности насчет выполнения поставленных требований, связанных с вакцинацией персонала. Кроме того, она добавила, что в отраслях с непрерывной работой, не зависящих от сезонного спроса, вакцинирование идет хорошо.
Однако бизнес-омбудсмен Москвы уточняет, что ситуация с вакцинацией сотрудников предприятий b2c-сектора (бизнес для потребителя), где есть курьерские службы, сезонный спрос, текучка кадров, сложная.
При этом уполномоченный по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин отметил, что бизнес тратит огромные ресурсы на информирование сотрудников о важности вакцинации. Помимо этого, он подчеркивает, что у бизнес-сообщества имеется ряд проблем, связанных со специалистами, которых приходится отстранять от работы.
Также Порочкин заявил, что на сегодняшний день какие-то компании имеют возможности материально стимулировать сотрудников. Однако нынешняя экономическая ситуация, связанная с ограничениями и нерабочими днями, не позволяет в полной мере ими воспользоваться.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, что уже 60 - 80% сотрудников на предприятиях отрасли являются вакцинированными. Помимо этого, он отметил, что для выполнения поставленных требований достаточно будет больше двух месяцев. Миронов уверен, что и без дополнительного стимулирования возможно будет дойти до планки выше 80%.
При этом глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева предполагает, что в столице России порог в 80% вакцинированных прошли всего лишь 10% от всех московских компаний. Она считает, что данный процесс возможно стимулировать с помощью убеждения и объяснения риска потенциальных угроз для бизнеса, если порог в 80% не будет выполнен. Киселева уверена, что никто не хочет локдауна и введения QR-кодов.
Ранее власти Москвы ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19. Мэр столицы РФ Сергей Собянин объявил, что с 25 октября пожилые жители должны будут соблюдать так называемый домашний режим, а работодатели - отправить на удаленку не менее 30% невакцинированных и непереболевших сотрудников.
Напомним, что в начале осени Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом 2021 года число выявляемых случаев инфекции увеличилось в 4 раза и достигло отметки в 42 тыс. случаев в неделю.