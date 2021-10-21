Самочувствие слабовидящих стало хуже от уральского «Визора»

ГОСТ видеоувеличителей обсуждает Технический комитет 381 при Росстандарте. Специалисты акцентируют внимание на том, что правильные стандарты необходимы, чтобы не допускать появления на рынке некачественного товара. Однако стандарты устанавливают в узком кругу экспертов — это производители техники и представители разных подразделений Всероссийского общества слепых. Там нет специалистов ни коррекционных школ, ни специализированных библиотек, лучше остальных разбирающихся в подобной технике.