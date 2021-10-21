Самочувствие слабовидящих стало хуже от уральского «Визора»

Самыми ходовыми считаются так называемые ЭРВУ — электронные ручные видеоувеличители. Между тем слабовидящие из многих российских регионов, получившие ЭРВУ в пользование, стали жаловаться на ухудшение состояния здоровья, пишут корреспонденты «Новых известий».
Многие посетовали не только на резь в глазах, но и на головные боли. Слабовидящие жалуются на ЭРВУ «Визор», которые предоставила им екатеринбургская компания «Круст».
Своим мнением поделился один из ведущих экспертов по средствам технической реабилитации Александр Пивень. Он сам — из числа слабовидящих. Совместно со своими коллегами он измерил частоту обновления изображений. Оказалось, что при движении по строке «Визором» и невооруженным глазом видно, что картинка будто бы ломается. Другими словами, техника элементарно не успевает «читать» буквы.
Специалист пояснил: частота обновления изображения у устройства «Визора» составляет 18 кадров в секунду, тогда как у конкурентов она намного выше. Минимально допустимым является при этом показатель в 50 кадров за одну секунду. Получается, «Визор» обеспечивает качество изображения, которое втрое хуже, чем необходимый минимум. Именно по этой причине у использующих данное устройство людей резь в глазах, констатировали эксперты.
Ранее появилась информация о том, что государство выдало инвалидам сертификаты на сумму в 10 000 рублей. Средства можно тратить на приобретение ТСР. В числе тех, кому можно оформлять такие сертификаты, и инвалиды по зрению.
Конечно, никто не хочет лишиться остатков зрения, продолжая применять купленное на государственные средства устройство «Визор». Слабовидящие россияне в итоге вынуждены откладывать деньги на более качественный прибор или же рассчитывать на помощь со стороны специализированных фондов.
ГОСТ видеоувеличителей обсуждает Технический комитет 381 при Росстандарте. Специалисты акцентируют внимание на том, что правильные стандарты необходимы, чтобы не допускать появления на рынке некачественного товара. Однако стандарты устанавливают в узком кругу экспертов — это производители техники и представители разных подразделений Всероссийского общества слепых. Там нет специалистов ни коррекционных школ, ни специализированных библиотек, лучше остальных разбирающихся в подобной технике.
Кроме того, процедура открытых общественных обсуждений ГОСТа на данный момент недоступна для широкого круга граждан. Представители массмедиа задаются следующим вопросом: не произойдет ли представление тогда, когда в этот документ уже нельзя будет внести какие-либо изменения?
В последние несколько лет у слабовидящих и у многих экспертов крепнет ощущение, что стандарты устанавливают под товары одной из компаний, которая с завидной регулярностью побеждает в тендерах.