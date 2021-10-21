Родители детей из школы карате передали Хабирову письмо с просьбой о помощи и попкорн

Родители детей из школы карате передали Хабирову письмо с просьбой о помощи и попкорн
Родители детей из школы карате передали Хабирову письмо с просьбой о помощи и попкорн
Вчера, 14:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: Яндекс.Карты
Конфликт продолжается уже не первый год, по словам родителей, он начался с письма главе Башкирии экс-директора споршколы № 27 в Уфе. После обращения к Хабирову директор ушел с поста, но ситуация не разрешилась. Родители считают, что городские власти «убивают детский спорт».

Общественница Алла Яковлева поделилась на своей странице в соцсетях интересным видео. На кадрах запечатлена родительница, которая передает, как можно предположить, работнику дома Республики, документ от родителей воспитанников школы № 27.

— У нас в школе уже второй год идет борьба за наших детей, за право детей заниматься, хотим передать ему (Радию Хабирову-прим.ред) письмо, чтобы он разобрался в этой сложившейся ситуации. И попкорн, по традиции, чтобы вопрос решился справедливо, — объясняет женщина сотруднику.

Сотрудник принял документ от родителей спортшколы № 27 и буднично добавил, что продукты питания они не принимают. В итоге женщина расписалась в журнале, как это и предполагает регламент.

Сама Алла Яковлева прокомментировала видео следующим образом:

Родители принесли Главе РБ обращение и попкорн, чтобы Радий Фаритович мог взять его и понаблюдать, как администрация Уфы убивает детский спорт.Алла Яковлева

Напомним, почти год назад, в ноябре 2020 года, родители воспитанников спортшколы № 27 заявили об увольнении директора из-за обращения к Радию Хабирову с жалобой на мэрию.

— Все было хорошо, но не выделяла деньги администрация. Письма писали, терпение кончилось, и родители настояли, чтобы директор написал главе, — рассказала в ноябре 2020 года одна из родителей «Эху Москвы» в Уфе. По официальной версии Лобанов был уволен из-за режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

В сентябре 2020 года истек срок контракта с директором Владимиром Лобановым, а сам Лобанов был уволен. На его место назначили Алексея Казбулатова, который ранее руководил детской спортивной школой № 24. Однако, по мнению родителей, Казбулатов не специализируется на карате Киокусинкай, а является специалистом по тхэквондо, а также не горит желанием вступать в диалог ни с педагогами, ни с родителями.

Родители даже сообщали о том, что новый директор дал команду досматривать детей и сотрудников при выходе и входе в школу, параллельно с этим в школе, по словам родителей, появилось много заместителей. Вот и сейчас они продолжают попытки разобраться в ситуации, в том числе и такими методами.

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