Продвижение ВКонтакте: работают ли накрутки в 2021 году

Что можно продвигать?
Для продвижения ВКонтакте доступны всего три варианта.
Продвижение личной страницы подойдёт, если вы хотите прорекламировать именно себя. Превращать личный аккаунт в свой бизнес-проект без вашего имени в 2021 году — не вариант.
Здесь уже можно заниматься продвижением своего бизнеса. Между группой и публичной страницей есть небольшие отличия, которые подскажет сама соцсеть ВК при создании.
Подходит для рекламы встреч. Концерты, творческие вечера, мастер-классы и вообще всё, что можно провести (и сообщить об этом).
Как продвигать себя во ВКонтакте?
Главный вопрос нашей темы — способы продвижения в этой социальной сети. Рассмотрим основные виды.
Накрутка — старый метод продвижения, но при грамотном использовании всё ещё действенный. Накручивать можно лайки, комментарии, репосты, просмотры и подписки. Заниматься этим стоит аккуратно.
Накрутка лайков во ВКонтакте дешевле и быстрее остальных видов этого продвижения. В TmSMM приводят живых подписчиков (не ботов) из России и СНГ. Это касается как лайков, так и комментариев, подписчиков, репостов.
Накрутку делают для привлечения внимания настоящей аудитории и поднятия охватов. Люди скорее подпишутся на живой аккаунт с комментариями и лайками, чем откликнутся на тот, где не видят актива.
Ещё один старый вид рекламы. Состоит из покупки поста в популярной группе со ссылкой на ваш паблик или сайт. Для такого продвижения важно выбирать тематические сообщества с вашей целевой аудиторией. Рекомендуем изучить свою ЦА.
Таргет появился гораздо позже накруток и покупки постов. Такой вид рекламы при работе хорошего специалиста очень эффективен для привлечения целевой аудитории, но важно перед этим создать актив на странице (возвращаемся к накрутке). Таргетированная реклама — сложный инструмент, но стоит того, чтобы освоить её. Здесь чёткое понимание своей аудитории ещё важнее, чем в покупке постов. Чем чётче вы знаете свою аудиторию, тем лучше. Это пол, возраст, место жительства, интересы и прочее.
Благодаря конкурсам можно хорошо раскрутиться. Но для проведения конкурсов нужно уже иметь хотя бы маленькую аудиторию, которая вовлечена в жизнь вашей странички. Обычно для участия требуют подписаться на сообщество, сделать репост, возможно, написать комментарий — и что угодно. Чем легче условия, тем больше людей захотят попытать счастья.
Во время конкурса важно делать качественный контент (как и всегда, но во время конкурсов — особенно). И после тоже, чтобы люди прониклись вашим пабликом и не отписались.
Самый простой и заключительный способ продвижения в начале своего пути. Это бесплатно, но друзьям может быть не интересна ваша группа. Актива ждать не стоит. Зато среди подписчиков будут числиться живые аккаунты.