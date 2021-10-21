Правительство Башкирии выделило 50 миллионов рублей геопарку «Янган-Тау»

Геопарк получит средства из регионального бюджета с поручением использовать их эффективно и на уставные цели. Соответствующее постановление от 19 октября с подписью премьера Башкирии уже опубликовано на сайте правовой информации.

Известно, что на развитие «Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау» Госкомитет Башкирии выделил 50 миллионов рублей. Как сообщается в постановлении на портале правовой информации, субсидии выделили на уставные цели, а обеспечивать «целевое и эффективное использование бюджетных» средств будет республиканский Госкомитет по туризму. Отметим, что постановление было подписано премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и датируется 19 октября. Напомним, что «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма „Геопарк Янган-Тау“» был учрежден администрацией Салаватского района, госкомитетом по туризму Башкирии и санаторием Янган-Тау еще в июне 2019 года. Основной вид деятельности центра — туристические информационные услуги. К тому же, геопарк в 2017 году вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Причиной этому послужили обнаруженные на территории парка геологические разрезы — Мечетлино, Большая лука и Лаклы. Помимо этого, в парке находятся растения и животные, которые включены в Красную книгу.

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