Правительство Башкирии выделило 50 миллионов рублей геопарку «Янган-Тау»

Правительство Башкирии выделило 50 миллионов рублей геопарку «Янган-Тау»
Правительство Башкирии выделило 50 миллионов рублей геопарку «Янган-Тау»
Вчера, 17:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: yantau.ru
Геопарк получит средства из регионального бюджета с поручением использовать их эффективно и на уставные цели. Соответствующее постановление от 19 октября с подписью премьера Башкирии уже опубликовано на сайте правовой информации.

Известно, что на развитие «Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау» Госкомитет Башкирии выделил 50 миллионов рублей. Как сообщается в постановлении на портале правовой информации, субсидии выделили на уставные цели, а обеспечивать «целевое и эффективное использование бюджетных» средств будет республиканский Госкомитет по туризму.

Отметим, что постановление было подписано премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и датируется 19 октября.

Напомним, что «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма „Геопарк Янган-Тау“» был учрежден администрацией Салаватского района, госкомитетом по туризму Башкирии и санаторием Янган-Тау еще в июне 2019 года. Основной вид деятельности центра — туристические информационные услуги.

К тому же, геопарк в 2017 году вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Причиной этому послужили обнаруженные на территории парка геологические разрезы — Мечетлино, Большая лука и Лаклы. Помимо этого, в парке находятся растения и животные, которые включены в Красную книгу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы