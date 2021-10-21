Погода в Уфе в конце октября устроит настоящие американские горки

Погода в Уфе в конце октября устроит настоящие американские горки
Погода в Уфе в конце октября устроит настоящие американские горки
Вчера, 10:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Резкое потепление, еще более резкое похолодание и снег с дождем будут чередоваться в хаотичной последовательности.

Сюрпризы жителям Уфы в ближайшие 10 дней щедро предоставит погода. Сегодня, 21 октября столбик термометра не поднимется выше 4 градусов, а к вечеру ожидаются осадки, причем в виде снега. Продлится это недолго, в пятницу 22 октября в городе внезапно потеплеет аж до 10 градусов. Рано радоваться, ведь вместе с относительно комфортной температурой воздуха придут и дожди. Суббота на фоне предыдущих дней не удивит, разве что окажется теплее на несколько градусов, что вряд ли будет ощущаться.

Сюрпризы вернутся в воскресенье, в столицу вновь явится похолодание, но оно не будет резким, в течении дня ожидается температура не выше 8 градусов и дождь на протяжении всего дня. Понедельник будет еще на пару градусов холоднее, а вечером снова пойдет снег, а столбик термометра опустится ниже нулевой отметки на два градуса. Дальше – больше, во вторник минусовая температура переберется из ночного в дневное время, ожидается температура до -2 градусов, день обещает быть не только морозным, но и снежным. В последующие два дня, в среду и четверг станет чуть теплее, но снег от этого идти не перестанет.

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