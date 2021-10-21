«Ненужный человек»: кому нужны бездомные в Уфе и почему их жизни спасают обычные люди

Если и ёкало, то не настолько, чтобы подумать об этом серьёзно. На прошлой неделе, уже после отпуска, снова его увидела — лежит на земле, укрывшись большим куском полиэтилена. На улице холодно, но что-то опять мешает подойти, и от этого становится очень стрёмно. С наступлением холодов не выдержала, взяла еды, купила кофе. Бегу длинной дорогой, в надежде увидеть его и хоть чем-то помочь. Он сидит, только не на земле, а на крылечке дома и аккуратно складывает свои пакетики. Не похож на опустившегося или спившегося человека — просто усталый и худой. Ставлю рядом кофе и пакет с едой. Удивляется, спрашивает, как меня зовут. Просит не переживать, что замерзнет, так как спит по два часа, ему этого хватает, назвался Марселем. Не сказал, почему здесь, не попросил ни помощи, ни денег.Татьяна Комарова