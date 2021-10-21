«Ненужный человек»: кому нужны бездомные в Уфе и почему их жизни спасают обычные люди

Уфимка Татьяна Комарова с мая 2021 года, идя на работу, проходила мимо бездомного мужчины во дворе дома на Ульяновых, 47. Каждый раз встречая его на улице, она обращала на него внимание, внутренне сочувствовала ему, но на какие-то активные действия не решалась.
И вот с приходом холодов она забеспокоилась о судьбе мужчины на на шутку. Из теплых вещей у него, судя по всему, был только повидавший виды пуховик, а спал он то ли на голой земле, то ли на картонке. Ничего хорошего такой расклад не сулил. Поэтому в один из дней Татьяна купила пирожки, кофе и отправилась знакомится с бездомным. Как вдруг он исчез.
Не выдержав мук совести, 27 сентября Татьяна обратилась за помощью к своим подписчикам в социальных сетях. Она рассказала им о ситуации с бездомным.
Если и ёкало, то не настолько, чтобы подумать об этом серьёзно. На прошлой неделе, уже после отпуска, снова его увидела — лежит на земле, укрывшись большим куском полиэтилена. На улице холодно, но что-то опять мешает подойти, и от этого становится очень стрёмно. С наступлением холодов не выдержала, взяла еды, купила кофе. Бегу длинной дорогой, в надежде увидеть его и хоть чем-то помочь. Он сидит, только не на земле, а на крылечке дома и аккуратно складывает свои пакетики. Не похож на опустившегося или спившегося человека — просто усталый и худой. Ставлю рядом кофе и пакет с едой. Удивляется, спрашивает, как меня зовут. Просит не переживать, что замерзнет, так как спит по два часа, ему этого хватает, назвался Марселем. Не сказал, почему здесь, не попросил ни помощи, ни денег.Татьяна Комарова
Женщина пыталась понять, куда ей стоит обратиться, чтобы помочь Марселю. На ее крик о помощи отозвалось немало неравнодушных людей, только это не помогло изменить ситуацию. Экстренно «вытащить с улицы» рискующего замерзнуть человека оказалось нелегкой задачей.
На пост в соцсетях Татьяны в том числе откликнулись председатель Центра социальной адаптации «Актау», руководитель проекта «НАШи люди», основатель проекта «Голос улиц» Александр Стовбчатый и его заместитель Рустем Мирсаитов.
На странице Мирсаитова в социальной сети появилась следующая запись, которая поначалу здорово обнадежила Татьяну. Судьба Марселя буквально не давала женщине спокойно спать по ночам.
Заехали сегодня к Марселю — нашему новому подопечному и, надеемся, будущему резиденту проекта, которого мы проведем по всем этапам нашей программы. Мы верим, что получим обратный отклик от Марселя — что он идентифицирует нас, как своих доброжелателей, и согласится принять помощь. Сегодня мы завезли ему сигарет и еды. Сигареты после проверки целостности пачки принял. От еды отказался — боится, что еда со «спецэффектами», и что уснет и проснется в условном Серпухове, в трудовом доме, в трудовом рабстве. Мы будем и дальше периодически навещать Марселя. Призываем граждан города и городские и республиканские ведомства — откликнетесь на наш призыв — давайте поможем Марселю. Вместе мы сможем!Рустем Мирсаитов
Под постом было отмечено немало региональных чиновников и других небезызвестных личностей республики. Однако привлечь внимание к Марселю, видимо, так и не удалось. Кроме того, оказалось, что мужчина и сам не захотел никуда уезжать со своего двора. Все попытки достучаться до него оказались тщетными.
Такой поворот событий не устроил Татьяну и она снова сама отправилась к Марселю, чтобы разузнать причину отказа от предложенной помощи. Мужчина изъяснялся путанно, оказалось, что у него есть дефекты речи. Не без труда она поняла, что, похоже, Марсель уже успел побывать в так называемых трудовых домах, которые под видом благотворительных организаций заманивают туда бездомных людей и эксплуатируют их труд, бездомный мужчина боялся снова там оказаться.
В этот момент страшно стало и самой Татьяне. И оттого, что кроме холода Марселю может угрожать похищение в рабство, и оттого, что помочь оказавшемуся в беде человеку выжить никто, кроме нее, похоже, не собирается. И самое страшное, что у нее помочь Марселю не выходит, а ситуация начинает напоминать замкнутый круг.
Упорству Татьяны можно позавидовать. С таким положением вещей она отказывалась мириться, уже отчетливо осознавая, что если оставить все как есть, то, вполне вероятно, Марсель может не пережить предстоящую зиму. К тому же последние дни мужчину заприметили местные любители выпить, да и подростки, которые могут и подразнить бездомного. Общение с Марселем далеко не безопасно — скоро поймете, почему.
Вместе с Альфией, местным дворником, заметившей суету вокруг Марселя и решившей подключиться к заботе о его судьбе, женщины обратились в УЖХ Орджоникидзевского района Уфы, где их перенаправили в соцподдержку «Центр». Уже втроем, вместе со специалистом центра Альбиной, они вновь отправились к Марселю.
Марсель боязлив и нелюдим, но пирожки, горячий чай и искреннее желание помочь, видимо, сделали свое дело. По рассказам мужчины, он образован, в прошлом был инженером, успел побывать в рабстве. Три года ему пришлось проработать в Демском районе Уфы без какой-либо оплаты. За попытку восстановить свои права мужчина, с его слов, был избит и выставлен на улицу.
Женщины от услышанного пришли в ужас и сначала думали, что отправят его в специализированный приют, но в ходе беседы специалист центра поняла, что ему требуется не только социальная помощь, но и психиатрическая. В какой-то момент Марсель начал рассказывать, что является руководителем огромного производства, которое попросту не может покинуть из-за огромной ответственности за предприятие и судьб сотрудников, поэтому он и находится здесь, на улице.
А потом Марсель просто достал из кармана какую-то бумажку, которая оказалась медицинской справкой. В шапке указан адрес — город Уфа, Прудная, 15. Там располагается республиканская клиническая психиатрическая больница № 1.
Казалось бы, так или иначе история подошла к своему логическому завершению — мужчина будет отмыт, накормлен и окажется в безопасности. Однако, по словам Татьяны, звонок в больницу не увенчался успехом. Там женщине сказали, что Марселю ничем не могут помочь, сославшись на медтайну, а бригаду на место медучреждение могут отправить только в случае, если вызов осуществят правоохранители.
К правоохранителям Татьяна обратилась без промедления, и к ситуации подключился местный участковый. Позднее он и сообщил женщине о том, что за Марселем приехала спецбригада и забрала его. На улице его больше не было.
Закон о медицинской тайне запрещает передавать информацию о пациентах кому-то, кроме его близких родственников, поэтому удостовериться в безопасности Марселя самой Татьяне не удалось. Однако источники Mkset, знакомые с ситуацией, подтвердили, что с мужчиной сейчас действительно все в порядке. Он находится в психиатрической больнице. Находился ли он там ранее, как и почему покинул больницу — вопрос, на который еще предстоит найти ответы.
Несмотря на то, что о проблеме с бездомными в стране и их возвращением к обычной жизни известно давно, в нашей ситуации вопросов пока больше, чем ответов. Самый главный из них — куда бежать за помощью в подобной ситуации и при этом быть уверенным, что человеку помогут? Кроме того, стоит обратить внимание и на то, что имеющий психические проблемы бездомный мужчина совершенно спокойно жил на улице, имея при себе нож, и явно не контролировался профильными медицинскими службами. Чтобы прояснить этот момент, Mkset направил журналистский запрос в минздрав Башкирии.
Александр Стовбчатый объясняет, что в истории Марселя с проблемой столкнулись и те, кто предложили помощь, и тот, кто по каким-то причинам от нее отказывается.
— Наша задача — завести человека в ресоциализацию (приспособление человека к жизни в новом сообществе — прим.ред.), а не вовлечь его в реабилитацию. И да, большинство наших подопечных на этапе знакомства отказываются от помощи. Первая задача — наладить коммуникацию, уже потом мы пытаемся понять, чем же можем помочь, — говорит Александр.
Стовбчатый полагает, что люди в наше время очень напуганы разного рода профанациями, поэтому без энтузиазма относятся к предложениям помощи. У людей есть определенная дорожная карта, которую в них заложили, и задача Стовбчатого и его команды — распутать этот клубок.
Порой достаточно просто найти родственников, созвониться с ними, зачастую родные говорят «хорош, хватит, нагулялся, давай возвращайся». И люди готовы вернуться, они бегут к себе домой. Мы не работаем с людьми, которые осознанно идут и обращаются за помощью. Мы работаем с контингентом, который обманули все. И в нашей работе слова «индивидуальный подход» — это не красивый пассаж, а реалии жизни. Александр Стовбчатый
Однако, как показывает история Марселя, добровольный порядок оказания помощи бездомным зачастую может привести к тому, что, в конце концов, человек на улице погибнет, не осознавая угрозы своей жизни.
Mkset обратился в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии с просьбой рассказать нам о том, что сегодня происходит с бездомными в Башкирии, как устроена их маршрутизация и как можно помочь человеку, который живет на улице.
В Уфе для бездомных функционирует центр на улице Колгуевской, 29. В зависимости от обстоятельств и потребностей каждого человека там оказываются социальные услуги, помощь в оформлении документов, назначении пенсии, оформлении в дом-интернат и так далее. Потребность определяется на месте при обращении. Также по городу работает социальный патруль: специалисты центра выезжают по Уфе (в частности, в северную её часть), а также в города республики. При выездах и происходит выявление, консультации и юридическая помощь.Министерство труда, семьи и соцзащиты населения в Башкирии
Для более подробного комментария по ситуации с Марселем министерству потребовалось время. В ведомство направлен соответствующий запрос.
В реальности же пока лишь остается констатировать, что жизнь и здоровье Марселя спасены одной неравнодушной женщиной, которая не отступила и не испугалась трудностей. Хватит ли на всех бездомных, нуждающихся в помощи, неравнодушных граждан с большими сердцами?