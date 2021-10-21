Милонов: Нужно регулярно проводить психологические тестирования для школьников

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выдвинул предложение о проведении регулярных психологических тестирований для всех школьников. С этим предложением он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Милонов отметил, что в последнее время во всем мире, в том числе и в России, участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в образовательных заведениях. По его мнению, в борьбе с подобными явлениями, станет мониторинг и профилактика. Об этом информирует RT. Он также сказал, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в школах страны очень слабый. Учебные учреждения силовых и спецслужб серьезно относятся к психологическому отбору. А школы гражданской и общей направленности пренебрегают данной профилактикой. По его мнению, если бы во всех учебных заведениях регулярно проводились психологические тесты, то насилия удалось бы избежать. В связи с этим Милонов просит рассмотреть предложение о введении психологических тестирований во всех учебных заведениях России. Он уверен, что проведение тестирования 2-3 раза в год позволит выявить и своевременно оказать помощь тем ученикам, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и «стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни», добавил он. Известно, что ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создать интернет-платформы психологической помощи учащимся.

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