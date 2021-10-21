Кадровые изменения, суд над пенсионеркой и посылка здоровья. Итоги дня в Башкирии

В Минобре Башкирии сообщили режим работы детсадов и школ во время нерабочей недели. Так, с 30 октября по 7 ноября в детских садах будут организованы дежурные группы, график и режим работы которых устанавливает заведующая детсадом и РОНО района. Что касается школьников и студентов колледжей, то они уходят на каникулы по графику. В Минобре также отметили, что не будет и досрочных каникул.