Кадровые изменения, суд над пенсионеркой и посылка здоровья. Итоги дня в Башкирии

Кадровые изменения, суд над пенсионеркой и посылка здоровья. Итоги дня в Башкирии
Кадровые изменения, суд над пенсионеркой и посылка здоровья. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 21 октября в Уфе и В Башкирии.

Кадровые изменения произошли в Курултае Башкирии. Так, большинством голосов вице-спикером Госсобрания была избрана чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина. избрали вице-спикером Курултая Башкирии. Ранее эту должность занимала Эльвира Аиткулова, которая ушла в Госдуму.

Также Ростислав Мурзагулов сложил полномочия председателя общественной палаты Башкирии. Решение покинуть пост председателя общественной палаты он принял еще 1 июня этого года, о чем сообщал в социальных сетях. Однако отставку общественная палата приняла только сегодня, 21 октября. Сам Ростислав Мурзагулов планирует заниматься музыкой и ФК «Уфа».

Вторая на сегодня отставка — главврач республиканской клинической психиатрической больницы Тагир Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае после уголовного дела. Заявление о досрочном прекращении полномочий врач подал по собственному желанию. Ранее на него завели уголовное дело из-за поддельного диплома об образовании. Врача избрали совсем недавно в этом месяце.

В Минобре Башкирии сообщили режим работы детсадов и школ во время нерабочей недели. Так, с 30 октября по 7 ноября в детских садах будут организованы дежурные группы, график и режим работы которых устанавливает заведующая детсадом и РОНО района. Что касается школьников и студентов колледжей, то они уходят на каникулы по графику. В Минобре также отметили, что не будет и досрочных каникул.

Под суд пойдет жестко задержанная без QR-кода пенсионерка из Башкирии. На прошлой неделе женщина не предъявила QR-код кондуктору на междугороднем рейсе, а также «оказала сопротивление» сотрудникам полиции при задержании. Сама пенсионерка утверждает, что получила ушибы во время задержания. Тем временем Стерлитамакский суд сообщает о заседании по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ о несоблюдении правил при ЧС. Суд назначен на 21 октября.

Депутаты Башкирии скинулись на «посылки здоровья» для пенсионеров за вакцинацию. Руководитель регионального исполкома ЕР Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в соцсетях о «посылках здоровья» для пожилых. Средняя стоимость набора около 2500 рублей, точная стоимость пока неизвестна. Ранее за вакцинацию пенсионерам выдавали пачку чая и кофе. «Посылки здоровья», по словам Ахмадинурова, закупаются на 15 тысяч рублей с каждого депутата, выделяемых на депутатскую деятельность за 4 квартал этого года.

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