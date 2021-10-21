Глава РЭО Буцаев: В Норильске появится система автоматического мониторинга воздуха

«В рамках системы экомониторинга на предприятиях Заполярного филиала „Норникеля“ и в жилых зонах Норильска будут установлены и подключены к системе датчики мониторинга атмосферного воздуха, — заявил руководитель экологического оператора Денис Буцаев. — Всего будет несколько десятков датчиков. В городе уже установлено 16 станций контроля воздуха, и до весны они будут проходить тестирование, а на стационарных источниках выбросов — во втором полугодии 2022 года».