Глава РЭО Буцаев: В Норильске появится система автоматического мониторинга воздуха

В рамках договоренности между РЭО и «Норникелем» в городе будет внедрена система, обеспечивающая автоматический контроль показателей выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятиями компании. По информации корреспондентов телеканала 360, будет также организован мониторинг за состоянием воздуха в жилых зонах Норильска.
Новый проект предполагает определение типов источников вредных выбросов и установление конкретных веществ, загрязняющих атмосферу. Эксперты протестируют необходимое оборудование и разработают протоколы передачи данных. Таким образом, будет решаться одна из важных задач, поставленных национальным проектом «Экология», — оснащение приборами учета всех источников выбросов предприятий, а в госорганы показания будут отправляться в онлайн-режиме.
«В рамках системы экомониторинга на предприятиях Заполярного филиала „Норникеля“ и в жилых зонах Норильска будут установлены и подключены к системе датчики мониторинга атмосферного воздуха, — заявил руководитель экологического оператора Денис Буцаев. — Всего будет несколько десятков датчиков. В городе уже установлено 16 станций контроля воздуха, и до весны они будут проходить тестирование, а на стационарных источниках выбросов — во втором полугодии 2022 года».
Денис Буцаев уточнил, что на основе получаемых сведений специалисты будут разрабатывать все необходимые нормативные акты, единые стандарты и методики. Впоследствии экомониторинг распространят на территорию всей страны.
Соглашение, заключенное РЭО и «Норильским никелем», позволит протестировать автоматическую систему сбора сведений о качестве воздуха. Сейчас это осуществляется в ручном режиме. С использованием новых технологий в перспективе создадут единую систему, исключающую влияние человеческого фактора на мониторинг. Единую систему экомониторинга планируют ввести в 2024 году.