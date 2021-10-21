Глава РЭО Буцаев: В Норильске появится система автоматического мониторинга воздуха

Глава РЭО Буцаев: В Норильске появится система автоматического мониторинга воздуха
Глава РЭО Буцаев: В Норильске появится система автоматического мониторинга воздуха
Сегодня, 00:46ОбществоФото: wikipedia.org
Российский экологический оператор (РЭО) заключил соглашение с ГМК «Норильский никель». Стороны договорились о запуске в Норильске системы автоматического мониторинга воздуха при помощи датчиков. Документ подписали глава РЭО Денис Буцаев и вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

В рамках договоренности между РЭО и «Норникелем» в городе будет внедрена система, обеспечивающая автоматический контроль показателей выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятиями компании. По информации корреспондентов телеканала 360, будет также организован мониторинг за состоянием воздуха в жилых зонах Норильска.

Новый проект предполагает определение типов источников вредных выбросов и установление конкретных веществ, загрязняющих атмосферу. Эксперты протестируют необходимое оборудование и разработают протоколы передачи данных. Таким образом, будет решаться одна из важных задач, поставленных национальным проектом «Экология», — оснащение приборами учета всех источников выбросов предприятий, а в госорганы показания будут отправляться в онлайн-режиме.

«В рамках системы экомониторинга на предприятиях Заполярного филиала „Норникеля“ и в жилых зонах Норильска будут установлены и подключены к системе датчики мониторинга атмосферного воздуха, — заявил руководитель экологического оператора Денис Буцаев. — Всего будет несколько десятков датчиков. В городе уже установлено 16 станций контроля воздуха, и до весны они будут проходить тестирование, а на стационарных источниках выбросов — во втором полугодии 2022 года».

Денис Буцаев уточнил, что на основе получаемых сведений специалисты будут разрабатывать все необходимые нормативные акты, единые стандарты и методики. Впоследствии экомониторинг распространят на территорию всей страны.

Соглашение, заключенное РЭО и «Норильским никелем», позволит протестировать автоматическую систему сбора сведений о качестве воздуха. Сейчас это осуществляется в ручном режиме. С использованием новых технологий в перспективе создадут единую систему, исключающую влияние человеческого фактора на мониторинг. Единую систему экомониторинга планируют ввести в 2024 году.

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