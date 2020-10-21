Власти Башкирии решили построить зоопарк в черте Уфы

Власти Башкирии решили построить зоопарк в черте Уфы

Вчера, 08:49ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Напомним, ранее зоопарк планировалось построить за городом, однако в правительстве республики пришли к выводу, что это доставить неудобства жителям и гостям столицы.

Сейчас власти ищут новую площадку в пределах города. Окончательное решение по его месторасположению еще не принято, сообщает РБК.

Мы ищем участок в городе, делаем его удобным для граждан, чтобы они могли добираться до него без сложностей, чтобы он был разумных размеров и появился в ближайшие два-три года, отметил премьер-министр.

По словам главного архитектора Уфы Олега Байдина, изначально планировалось построить зоопарк и дома отдыха неподалеку от международного аэропорта и трассы Уфа-Оренбург. Однако отсутствие инфраструктуры затянет процесс строительства на 10-15 лет.

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